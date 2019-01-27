Ханни: «Система Кононова мне подходит. Примерно так я играл во Франции»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал о том, как ему работается под руководством Олега Кононова.

Сейчас я вообще в хорошей форме. Всё отлично: на поле я чувствую себя в своей тарелке, понимаю партнеров по команде. Знаете, некоторые люди спрашивают меня: «Почему сейчас ты играешь хорошо, а в прошлом году — нет?» Так я отвечаю: «Дело не в том, что я играл плохо. Я просто не играл». Это разные вещи.

У меня не было нужного времени, чтобы показать свои умения. Свой потенциал. Свой уровень. Теперь, к счастью, все видят, что я умею на поле. Поэтому «Спартак» и купил меня из «Андерлехта» — чтобы я обострял игру, создавал моменты.

Система игры Кононова мне подходит. Примерно в такой футбол я играл во Франции, в Турции, отчасти и в «Андерлехте». Этот стиль мне знаком. Я вам больше скажу: я скучал по футболу, в который сейчас играет «Спартак».

При Каррере мы показывали более оборонительный футбол. Прагматичный. Поймите, я не говорю, что это плохо или неправильно. Просто честно отвечаю: сейчас я кайфую от каждой секунды на поле.

Но опять же, в футболе надо выигрывать. Если мы будем креативить по полной, сочинять шикарные комбинации, но проигрывать — никому это не будет нужно. Так что и про результат Кононов, разумеется, не забывает.