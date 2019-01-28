«Атлетико» арендовал у «Челси» Морату

«Атлетико» достиг соглашения с «Челси» по аренде нападающего лондонцев Альваро Мораты. Игрок успешно прошел медосмотр и подписал контракт сроком на полтора сезона.
В этом сезоне Мората провел 16 матчей за «Челси» в АПЛ и забил пять голов.
🔴⚪🔴 ¡#BienvenidoMorata!— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 января 2019 г.
Acuerdo con el @ChelseaFC_Sp para la cesión de @AlvaroMorata por lo que resta de temporada y una campaña más.
➡ https://t.co/lmsQFk89en
#AúpaAtleti pic.twitter.com/93ZKzlKZhc
Испания для меня темный лес, но не удивлюсь если Катлеты знатно наглотаются, и вернут нам это
Испания для меня темный лес, но не удивлюсь если Катлеты знатно наглотаются, и вернут нам это
Но это чучело уникально. Первое, которое ненавидел с момента прихода. Уже чуял свинью. И эта ненависть полностью оправдана блестящей игрой.
Я ждал худшего, но всеравно не представлял, насколько все будет плохо в итоге
Но это чучело уникально. Первое, которое ненавидел с момента прихода. Уже чуял свинью. И эта ненависть полностью оправдана блестящей игрой.
Я ждал худшего, но всеравно не представлял, насколько все будет плохо в итоге
Удачи тебе в Атлетико!
Удачи тебе в Атлетико!
И это очень большое счастье, слегка отягощенное жирным аргентинским куском.
Бесконечный кошмар уже наполовину преодолен. Осталось только купить кого то на замену этому. Надежда на лето
Надеюсь, что больше никогда не увижу это на Бридже.
И это очень большое счастье, слегка отягощенное жирным аргентинским куском.
Бесконечный кошмар уже наполовину преодолен. Осталось только купить кого то на замену этому. Надежда на лето
Надеюсь, что больше никогда не увижу это на Бридже.