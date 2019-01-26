«Интер» объявил о переходе Седрика Соареша

Пресс-служба «Интера» объявила о трансфере защитника «Саутгемптона» Седрика Соареша. 27-летний футболист присоединился к миланскому клубу на правах аренды с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что в услугах Соареша заинтересован «Эвертон».
аха-ха)
аха-ха)
Пришел Хазенхюттль и выкинул шлак. Игрок даже не уровня Саутгемптона.
Это аренда, конечно же. Но если выкупят его за 25+, будет реально смешно.
Пришел Хазенхюттль и выкинул шлак. Игрок даже не уровня Саутгемптона.
Это аренда, конечно же. Но если выкупят его за 25+, будет реально смешно.