Мората ночью прилетит в Мадрид. «Атлетико» арендует его на 1,5 года

вчера, 23:43

Нападающий «Челси» Альваро Мората сегодня поздно вечером по мадридскому времени должен прилететь в столицу Испании. Завтра испанец пройдет медосмотр в «Атлетико», а в понедельник о его трансфере будет объявлено официально. Ожидается, что «кольчонерос» арендуют футболиста на 18 месяцев. По условиям договора, «Челси» при желании сможет отозвать игрока из аренды в конце этого сезона, но в таком случае не будет иметь права отдавать его в аренду в другой клуб или продавать до конца сезона-2019/20.

Переговоры по Морате длились две недели, плюс во время этого стороны ждали, пока завершится вся цепочка трансферов, связанная с клубами и игроком (переходы Игуаина, Пёнтека и Желсона Мартинша).