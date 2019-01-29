Гендиректор «Шахтера»: «Ракицкий завоевал огромное уважение всех фанатов»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из клуба защитника Ярослава Ракицкого. 29-летний украинец продолжит карьеру в «Зените».

В истории академии «Шахтера» Ярослав — один из самых талантливых и успешных выпускников. На протяжении 10 сезонов он сыграл за первую команду 326 матчей и завоевал 19 трофеев. За годы, проведенные в клубе, стал одним из лидеров «Шахтера», завоевал искреннюю любовь и огромное уважение всех болельщиков. И это — самое большое признание для футболиста.

Ярослав, спасибо тебе за все, что ты сделал для «Шахтера». Спасибо за твой «горняцкий» характер, за твои эмоции и преданность, за все победы, голы и те прекрасные моменты, которые мы пережили вместе! Желаю тебе успехов и больших достижений в карьере!