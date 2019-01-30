Пёнтек: «Оба гола были великолепны, но это только начало»

Нападающий «Милана» Кшыштоф Пёнтек прокомментировал свой дубль в дебютном матче за «россонери» против «Наполи» (2:0) в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Я ожидал такого вечера. Я говорил, что готов, и забил два гола, но это только начало.

Оба гола были великолепны, хоть они и разные. Перед игрой я говорил с Диего Лаксальтом и Фабио Борини и просил их, чтобы они играли на меня дальними забросами, потому что именно таким образом я предпочитаю получать мяч в атаке.

В эпизоде со вторым голом мне пришлось противостоять Кулибали, но всё прошло хорошо. Я уже думаю о следующей игре против «Ромы» и надеюсь, что связь с моими партнёрами по команде к тому времени станет только лучше.