Бамба: «Некоторые игроки „Кардиффа“ теперь боятся садиться в самолёт»

Защитник «Кардиффа» Сулейман Бамба после поражения от «Арсенала» (1:2) в гостевом матче 24-го тура АПЛ рассказал, как игроки валлийского клуба переживают ситуацию с новичком команды Эмилиано Салой. Аргентинский форвард пропал без вести 21 января, пролетая на легкомоторном самолёте над Ла-Маншем.

Это очень необычная ситуация, большая трагедия. Это повлияло на всех нас: на парней, на город, на весь клуб.

Нам оказали кое-какую помощь. Мы перемещаемся на самолёте, и некоторые из ребят говорят, что больше не хотят садиться в него. Всё было настолько серьёзно, но тренер и клуб очень хорошо отреагировали на эту ситуацию и привлекли того, с кем мы могли бы поговорить об этом.

Надеюсь, в ближайшие недели нам станет полегче.