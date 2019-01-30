Погба: «Мы должны учиться на ошибках и начинать матч по-другому»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба подвёл итоги домашнего матча 24-го тура АПЛ против «Бернли» (2:2).

Мы должны учиться на своих ошибках и в следующий раз начинать матч по-другому.

Как сказал тренер, мы должны начинать игру с позиции силы и быть агрессивными. Именно таким в первом тайме был наш соперник. Мы же играли так, словно ведём со счётом 1:0 или 2:0, в этом и была наша ошибка.

Камбэк – это позитивный момент, но результат был неутешительным. Мы здорово отреагировали на ситуацию, не проиграли, но потеряли два очка, хотя могли победить.