Сарри: «Думаю, Хадсон-Одои кое-что должен клубу. Ситуация с Азаром другая»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал, чем отличаются ситуации Эдена Азара и Каллума Хадсона-Одои. Оба игрока не скрывают того, что хотят покинуть лондонский клуб.

Должен ли Хадсон-Одои что-нибудь «Челси»? Думаю, да. Конечно, он очень хороший футболист и станет одним из лучших игроков и в другой команде, но я считаю, что он должен уважать работу тренеров академии. Тяжело переезжать в другую страну, моментально адаптироваться к ней и заиграть. Это непростая задача. Для него будет лучше остаться и прогрессировать здесь. Но это моё мнение, я могу ошибаться.

Ситуация с Эденом другая. Ему 28 лет. Если он хочет уйти, я думаю, что он должен это сделать. Конечно, я надеюсь на обратное. Надеюсь, что он хочет остаться с нами и улучшать свою игру. У него есть потенциал стать лучшим игроком Европы прямо сейчас. Но иногда он довольствуется меньшим.

Моя работа состоит в том, чтобы сделать его сильнее и поставить на ту позицию, где он сможет показывать свои лучшие качества. Иногда мне приходится поднимать эту тему на пресс-конференциях, это нормально. Это моя работа. Однако я правда был очень доволен его последним выступлением.