Жардим: «„Монако“ необходимо провести чистку состава и усилить его»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после вылета от «Генгама» из Кубка Лиги (2:2, 4:5 - пенальти) ответил на вопросы журналистов.

Игроки «Монако» получили три красных карточки в четырёх матчах. Как вы это объясните?

Команда сыграла с хорошим настроем, выигрывала единоборства. Вильям Ванкер не контролировал свои действия в том эпизоде, он допустил глуповатую ошибку. При хороших физических кондициях в таком приёме необходимости не возникнет.

Стоит ли ждать новых трансферов до окончания трансферного окна?

Возможно. Это касается как приобретений, так и продаж. Я попросил о сокращении состава. Я не могу играть десятью футболистами, имея в запасе 20 человек, которые будут недовольны своим положением. Также нам надо усилить команду.

В руководстве теперь к вам прислушиваются больше, чем до вашего увольнения?

Окончательное решение всегда за ними. Я лишь высказываю своё мнение, как и всегда. На данный момент мы работаем более слаженно, чтобы повысить класс команды. Мне нужны конкурентоспособные игроки.