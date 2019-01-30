Умтити: «Вот теперь Дембеле начал ***** играть!»

сегодня, 06:51

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити поделился мнением о своём одноклубнике Усмане Дембеле. 21-летний француз испытывал проблемы с дисциплиной, но теперь стал играть важную роль для каталонской команды. В недавнем матче с «Леганесом» (3:1) Дембеле установил рекорд сезона в Примере по успешным обводкам.

Дембеле – очень хороший игрок, который придаёт нашей команде качество. Вот теперь он начал ***** играть! Усман – настоящая звезда. Он постарается помочь нам выиграть чемпионат, Лигу чемпионов и Кубок Испании.

Также Умтити прокомментировал своё состояние. В конце сентября француз получил серьёзную травму колена.