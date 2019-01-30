«Рубин» и «Слован» победителя не выявили

«Рубин» не смог обыграть «Слован» в товарищеском матче.
«Рубин» - «Слован» (Словакия) 2:2 (0:1)
Голы: Камболов 58 (с пенальти), Степанов 70 – Чаврич 1, Шпорар 76 (с пенальти).
«Рубин» (первый тайм): Волк, Калинин, Микушин, Уремович, Останин, Голдобин, Могилевец, Пантелеев, Акбашев, Байрамян, Полоз.
«Рубин» (второй тайм): Волк, Степанов, Агапов, Камболов, Зиганшин, Голдобин, Мухаметзянов, Башкиров, Шекари (Джафаров 71), Сагитов (Коблов 71), Давиташвили.
Главный тренер: Курбан Бердыев.
27 января казанский клуб уступил норвежскому «Томсе».