«Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила из Кубка Италии

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 38’ Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:0 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор -:- Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор -:- Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:0 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 33’ Логотип футбольный клуб ПортуПорту 2:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.17 7 16
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
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«Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила из Кубка Италии

сегодня, 00:42
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)3 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Аталанта» крупно обыграла «Ювентус» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

Бергамо, стадион Атлети Адзурри

«Аталанта» - «Ювентус» 3:0 (2:0)
Голы: Кастань 37, Сапата 39, Сапата 86

«Аталанта»: Бериша, Паломино (Масиелло 89), Джимсити, Толой, де Рон (Госенс 90+1), Фройлер, Хатебур, Кастань, Гомес, Иличич (Пашалич 26), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини (Канселу 27), Сандро, Де Шильо, Ругани, Матюиди, Хедира (Пьянич 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала (Дуглас Коста 61), Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Джимсити 43, Фройлер 45+1, Хатебур 54, Пьянич 79, Матюиди 88

В прошлом раунде туринцы выбили «Болонью».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   28 / 801
сегодня в 00:52
Нуну. Успокаивай себя. Картошки там пожарь. Чарку жахни. Князя потереби.
уже поел,не пью...наверное ты любитель
Mara
Mara ответил Великий Князь
   324 / 801
сегодня в 00:52
Это ладно. По крайней мере объяснимо. А с атакой что? Коста - тупой бегунок. Бернардески ни о чём, Роналду на закате, футболки продали, теперь и его пора. Дибала не играет на своей позиции, если уйдёт, то будет прав. Теперь пройти Атлетико дело принципа. Надеюсь на те матчи настраивать команду не придётся.
В атаке Жук будет, до его травмы таких проблем с забитыми голами не было, а вот за центр обороны реально стремно.
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   28 / 801
сегодня в 00:51
засунь его себе в одно место хахаха гордись картонными кубками,а я лучше посчитаю 8 скудо подряд хаха
Nickolai S
Nickolai S ответил juvenale
   246 / 801
сегодня в 00:51
ну без трофеев не останемся в любом случае))а п-ка даже кубок Италии осилить не может
Нуну. Успокаивай себя. Картошки там пожарь. Чарку жахни. Князя потереби.
Великий Князь
Великий Князь ответил Ислам Керимов
   7 / 801
сегодня в 00:50
Мы не треблерасты, как интерасты. Аха-ха)
А ваш требл такой же мифический, как и требл ирокеза.
juvenale
juvenale ответил Nickolai S
   28 / 801
сегодня в 00:50
Вангую брызги и сопли, что, дескать, не очень-то и хотелось. КИ не нужен. Только ЛЧ, только хардкор. Но и там старая плесень возьмёт на каркалык. Лжемонарх, не плюй в колодец, однако)
ну без трофеев не останемся в любом случае))а п-ка даже кубок Италии осилить не может
nnb199O
nnb199O
   405 / 801
сегодня в 00:50
БУ-ГА-ГА раскатали как детишек.

А я говорил что с приходом примадонный ювентус сдуется, Манджукич в два раза полезнее чем этот португалец.
juvenale
juvenale
   28 / 801
сегодня в 00:49
В принципе не страшно из-за вылета,больше бесит то,что Ювентус не играет в футбол,команда просто играет в убогий футбол.В полузащите вообще нет никакой мысли,отыгранный пешеход-немец и зеленый Бентанкур...в защите Дношилье,которого после этого матча просто нужно продать в какую-нибудь Салернитану,т.к это его уровень.Ругани вообще не защитник и вряд ли из него будет толк,может через лет 5 только)Дибала просто нулевой,одни неточные пасы,от Бернардески мяч отскакивает,как от дерева.летом надеюсь уволят Аллегри и пригласят хотя бы Зидана,надоело уже смотреть этот 77футбол.У человека такой состав,а он даже в Италии не может играть в хороший футбол.
За две недели вряд ли что-то изменится,так что думаю Атлетико где-то на 90 процентов пройдет Ювентус
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   166 / 801
сегодня в 00:49
Персоглоры сейчас в такой яме что из месяц не будет ахахха
Великий Князь
Великий Князь ответил Mara
   7 / 801
сегодня в 00:49
Болельщиков Аталанты (если здесь такие есть) с победой. К этому все шло. Непонятно теперь кем вообще в защите играть.
Это ладно. По крайней мере объяснимо. А с атакой что?
Коста - тупой бегунок. Бернардески ни о чём, Роналду на закате, футболки продали, теперь и его пора. Дибала не играет на своей позиции, если уйдёт, то будет прав.
Теперь пройти Атлетико дело принципа. Надеюсь на те матчи настраивать команду не придётся.
Nickolai S
Nickolai S
   246 / 801
сегодня в 00:48
Вангую брызги и сопли, что, дескать, не очень-то и хотелось. КИ не нужен. Только ЛЧ, только хардкор. Но и там старая плесень возьмёт на каркалык.
Лжемонарх, не плюй в колодец, однако)
Caniggia
Caniggia
   33 / 801
сегодня в 00:46
Походу, покатился Юве по наклонной.
Великий Князь
Великий Князь ответил Nickolai S
   7 / 801
сегодня в 00:46
Старуха горячо прильнула вялыми губами. Даже вставная челюсть не помешала. Ювантyз пустое место. ЧТД.
    Великий Князь
    Великий Князь
       7 / 801
    сегодня в 00:45
    Король умер.
    Да здравствует король!

    Аталанта заслуживает кубок.

    Два привоза и одна судейская ошибка. Вот что бывает, когда из-за Мердуччи теряешь Бенатия. Ну и без Жука с Кьелини Ювентус это не Ювентус. Теперь нужно разорвать матрасов. Но с таким составом это будет архисложно.
    da da da
    da da da
       354 / 801
    сегодня в 00:44
    Криш тащит Юве,трофей не нужный.
    lawr19730
    lawr19730
       232 / 801
    сегодня в 00:44
    Давно пора было по щам надевать, а то задолбали пешеходить(
    Mara
    Mara
       324 / 801
    сегодня в 00:44
    Болельщиков Аталанты (если здесь такие есть) с победой. К этому все шло. Непонятно теперь кем вообще в защите играть.
    Nickolai S
    Nickolai S
       246 / 801
    сегодня в 00:44
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         119 / 801
      сегодня в 00:43
      судьи просто уже постеснялись третий матч подряд левый пенальти ставить
      773sergeytank
      773sergeytank
         397 / 801
      сегодня в 00:43
      Круто, что ещё сказать
      Чемпионский Клык 7
      Чемпионский Клык 7
         485 / 801
      сегодня в 00:43
        Ruslik1982
        Ruslik1982
           119 / 801
        сегодня в 00:43
        первый трофей пошел )
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           6 / 801
        сегодня в 00:43
        Спад у Юве
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