«Аталанта» разгромила «Ювентус» и выбила из Кубка Италии

«Аталанта» крупно обыграла «Ювентус» в рамках 1/4 финала Кубка Италии.
Бергамо, стадион Атлети Адзурри
«Аталанта» - «Ювентус» 3:0 (2:0)
Голы: Кастань 37, Сапата 39, Сапата 86
«Аталанта»: Бериша, Паломино (Масиелло 89), Джимсити, Толой, де Рон (Госенс 90+1), Фройлер, Хатебур, Кастань, Гомес, Иличич (Пашалич 26), Сапата
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Ювентус»: Щесны, Кьеллини (Канселу 27), Сандро, Де Шильо, Ругани, Матюиди, Хедира (Пьянич 71), Бентанкур, Криштиану Роналду, Дибала (Дуглас Коста 61), Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Джимсити 43, Фройлер 45+1, Хатебур 54, Пьянич 79, Матюиди 88
В прошлом раунде туринцы выбили «Болонью».
А ваш требл такой же мифический, как и требл ирокеза.
А ваш требл такой же мифический, как и требл ирокеза.
А я говорил что с приходом примадонный ювентус сдуется, Манджукич в два раза полезнее чем этот португалец.
А я говорил что с приходом примадонный ювентус сдуется, Манджукич в два раза полезнее чем этот португалец.
За две недели вряд ли что-то изменится,так что думаю Атлетико где-то на 90 процентов пройдет Ювентус
За две недели вряд ли что-то изменится,так что думаю Атлетико где-то на 90 процентов пройдет Ювентус
Коста - тупой бегунок. Бернардески ни о чём, Роналду на закате, футболки продали, теперь и его пора. Дибала не играет на своей позиции, если уйдёт, то будет прав.
Теперь пройти Атлетико дело принципа. Надеюсь на те матчи настраивать команду не придётся.
Коста - тупой бегунок. Бернардески ни о чём, Роналду на закате, футболки продали, теперь и его пора. Дибала не играет на своей позиции, если уйдёт, то будет прав.
Теперь пройти Атлетико дело принципа. Надеюсь на те матчи настраивать команду не придётся.
Лжемонарх, не плюй в колодец, однако)
Лжемонарх, не плюй в колодец, однако)
А в Италии есть достойные трофея команды - Аталанта, Фиорентина, Лацио. Пусть бодаются.
А в Италии есть достойные трофея команды - Аталанта, Фиорентина, Лацио. Пусть бодаются.
Да здравствует король!
Аталанта заслуживает кубок.
Два привоза и одна судейская ошибка. Вот что бывает, когда из-за Мердуччи теряешь Бенатия. Ну и без Жука с Кьелини Ювентус это не Ювентус. Теперь нужно разорвать матрасов. Но с таким составом это будет архисложно.
Да здравствует король!
Аталанта заслуживает кубок.
Два привоза и одна судейская ошибка. Вот что бывает, когда из-за Мердуччи теряешь Бенатия. Ну и без Жука с Кьелини Ювентус это не Ювентус. Теперь нужно разорвать матрасов. Но с таким составом это будет архисложно.
Ювантyз пустое место. ЧТД.
Ювантyз пустое место. ЧТД.