«Борнмут» разгромил «Челси»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 38’ Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:0 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
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02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
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Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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«Борнмут» разгромил «Челси»

сегодня, 00:40
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут4 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В рамках 24-го тура АПЛ «Челси» на выезде крупно уступил «Борнмуту». После этого матча хозяева набирают 33 пункта, поднимаясь на 10 место в турнирной таблице, у «Челси» - 4 место и 47 пунктов.

Борнмут, стадион Дин Корт

«Борнмут» - «Челси» 4:0 (0:0)
Голы: Кинг 47, Брукс 63, Кинг 74, Дэниелс 90+5

«Борнмут»: Боруц, Кук Стив, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас (Мепхэм 90+5), Брукс (Айб 68), Фрэйзер (Дэниелс 90+2), Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 77), Игуаин (Жиру 65), Азар, Педро (Виллиан 61)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждение: Сурман 72

Судья: Ист Роджер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «синие» уступили «Арсеналу».

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Все комментарии
Медив
Медив
   107 / 801
сегодня в 00:52
Ну а трансферную политику Челси характеризует то, что Аке выиграл больше единоборств, чем вся четверка дефов Челси вместе взятых
Comentarios
Comentarios
   560 / 801
сегодня в 00:49
Что это было
George-CFC
George-CFC
   118 / 801
сегодня в 00:46
Респект Борнмуту! Большие молодцы. Эдди Хау спасибо за то, что отчетливо всем показал что Саррибол - пыль.
Пас ради паса - вот что такое Саррибол
Медив
Медив ответил ROMA DROGBA
   107 / 801
сегодня в 00:45
Если ничего не изменится, жду летом Моура. А если изменится, через год Лэмпарда
Оптимистично, я жду в марте Анри. Это будет в духе Челси
mahb9ik
mahb9ik
   525 / 801
сегодня в 00:45
Как это развидеть?! Сарри клоун вали на 66 из клуба!!!!
Таганский
Таганский
   105 / 801
сегодня в 00:45
Вишням - браво!!
Остальным - ПОЗОР!!
В Челси надо бы у многих пересмотреть зарплатные ведомости и проверить на профпригодность!!
А некоторым задуматься о месте работы..
В глубине души даже немного злорадствую - надеюсь, хорошим уроком будет ЭТОТ вечерок..
nnb199O
nnb199O
   405 / 801
сегодня в 00:44
АПЛ просто космос.
Борнмут на фантастическом, колоссальном классе разгромили пенсионеров.
Медив
Медив
   107 / 801
сегодня в 00:43
Главное не сдаваться и продолжать гнуть свою линию. А то еще команды Чемпионшипа не успели догадаться, как играть против Челси. Ну и собрать побольше поленьев из Серии, а то их явно недостаточно до поражений с двухзначным счетом
allemz
allemz
   24 / 801
сегодня в 00:43
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       132 / 801
    сегодня в 00:42
    Если ничего не изменится, жду летом Моура.

    А если изменится, через год Лэмпарда
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       119 / 801
    сегодня в 00:42
    бывает
    311
    311
       77 / 801
    сегодня в 00:42
    Челси, ты пьян. Иди домой!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       3 / 801
    сегодня в 00:41
    Все равно не обгоним) Не хватает игроков и травм полно. Но Сарри, видимо, аут
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
       132 / 801
    сегодня в 00:41
    Ну норм че.

    С такими чудесными трансферами которых нет, это неудивительно.

    А какие трансферы есть, вызывают только отвращение. Потому изначально ослабляют команду. Это понимают все болельщики, но не остолопы рулящие клубом.

    Хотя в данный момент, дело возможно не в них
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       161 / 801
    сегодня в 00:41
    лол ноу комментс
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 801
    сегодня в 00:41
    Сарри до свидания
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