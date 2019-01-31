«Борнмут» разгромил «Челси»

В рамках 24-го тура АПЛ «Челси» на выезде крупно уступил «Борнмуту». После этого матча хозяева набирают 33 пункта, поднимаясь на 10 место в турнирной таблице, у «Челси» - 4 место и 47 пунктов.
Борнмут, стадион Дин Корт
«Борнмут» - «Челси» 4:0 (0:0)
Голы: Кинг 47, Брукс 63, Кинг 74, Дэниелс 90+5
«Борнмут»: Боруц, Кук Стив, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас (Мепхэм 90+5), Брукс (Айб 68), Фрэйзер (Дэниелс 90+2), Кинг
Главный тренер: Хоу Эдди.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик 77), Игуаин (Жиру 65), Азар, Педро (Виллиан 61)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждение: Сурман 72
Судья: Ист Роджер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «синие» уступили «Арсеналу».
Пас ради паса - вот что такое Саррибол
Пас ради паса - вот что такое Саррибол
Остальным - ПОЗОР!!
В Челси надо бы у многих пересмотреть зарплатные ведомости и проверить на профпригодность!!
А некоторым задуматься о месте работы..
В глубине души даже немного злорадствую - надеюсь, хорошим уроком будет ЭТОТ вечерок..
Остальным - ПОЗОР!!
В Челси надо бы у многих пересмотреть зарплатные ведомости и проверить на профпригодность!!
А некоторым задуматься о месте работы..
В глубине души даже немного злорадствую - надеюсь, хорошим уроком будет ЭТОТ вечерок..
Борнмут на фантастическом, колоссальном классе разгромили пенсионеров.
Борнмут на фантастическом, колоссальном классе разгромили пенсионеров.
А если изменится, через год Лэмпарда
А если изменится, через год Лэмпарда
С такими чудесными трансферами которых нет, это неудивительно.
А какие трансферы есть, вызывают только отвращение. Потому изначально ослабляют команду. Это понимают все болельщики, но не остолопы рулящие клубом.
Хотя в данный момент, дело возможно не в них
С такими чудесными трансферами которых нет, это неудивительно.
А какие трансферы есть, вызывают только отвращение. Потому изначально ослабляют команду. Это понимают все болельщики, но не остолопы рулящие клубом.
Хотя в данный момент, дело возможно не в них