«Фиорентина» отправила в ворота «Ромы» семь мячей

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 35’  Саутгемптон 0:0  Кристал Пэлас - - -
22:45 Идет первый тайм, 35’  Борнмут 0:0  Челси 6.4 4.1 1.53
23:00 Идет первый тайм, 20’  Тоттенхэм 0:0  Уотфорд 1.6 3.9 6
23:00 Идет первый тайм, 19’  Ливерпуль 1:0  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 90’ Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:1 Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 7:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1.58 4.4 5.2
22:45 31’ Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 14’  Нант 0:0  Сент-Этьен 2.7 3.25 2.7
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 3:2 Логотип футбольный клуб БордоБордо 2.33 3.05 3.33
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 47’ Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ 0:0 Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:0 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.6 3.5 2.45
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 1.53 3.8 6.8
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 1:0 Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.77 2.85 6.6
22:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:1 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1.08 9.5 30
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2:1 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:1 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 4:0 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.1 8 22
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 4’ Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто 0:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч завершен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч 1:1 Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 0:1 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира 1:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:3 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 1:0 Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
17:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:1 Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 0:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 57’ Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1:0 Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 2.03 3.15 3.9
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1:1 Логотип футбольный клуб РиекаРиека 50 5.5 1.14
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 35’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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«Фиорентина» отправила в ворота «Ромы» семь мячей

сегодня, 22:12
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)7 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Фиорентина» в рамках 1/4 финала Кубка Италии дома сенсационно разгромила «Рому». 

Флоренция, стадион Артемио Франки

«Фиорентина» - «Рома» 7:1 (3:1)
Голы: Кьеза 7, Кьеза 18, Муриэль 33, Бенасси 66, Кьеза 74, Симеоне 79, Симеоне 90 - Коларов 28

«Фиорентина»: Ляфон, Пеццелья, Бираги, Уго (Лорини 22), Миленкович, Верету, Бенасси, Фернандеш, Муриэль (Симеоне 73), Миральяс, Кьеза (Жерсон 77)
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Рома»: Ульсен, Фасио, Коларов, Манолас, Флоренци, Пасторе (Джеко 46), Н'Зонзи (Пеллегрини 46), Эль-Шаарави (Де Росси 77), Кристанте, Дзаньоло, Шик
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.

Предупреждения: Дзаньоло 11, Эль-Шаарави 31, Муриэль 69, Пеллегрини 71

Удаление: Джеко 72

В прошлом раунде «фиалки» выбили «Торино».

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   89 / 800
сегодня в 23:19
Думаю Ди Франческо,уволят.
cannongun
cannongun
   84 / 800
сегодня в 23:16
это чо за такое с волками??? ахаха))
Ozabot
Ozabot ответил Так Себе Аналитик
   263 / 800
сегодня в 23:15
Посмотрел голы, это какая-то фигня, либо слив тренера, либо договорняк. В некоторых моментах защитники "Ромы" прямо противоположное тому, что надо было делать, делали, или как столбы вставали. Это не нормальная игра 100%, а целенаправленное поражение. "Рому" не раскатали, она сознательно дала себя раскатать.
При этом статистика в пользу «Ромы». Больше ударов в ворота, больше владение мячом, больше угловых и атак. Хз, как вообще так получилось.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   158 / 800
сегодня в 23:03
Итальянцы разошлись ахах удивляют результативностью последние несколько недель :)
УрсХох
УрсХох
   82 / 800
сегодня в 23:01
Фигасе!!!
Ди Франческо должен был бы собрать чемоданы еще за 10 секунд до окончания матча.
dzvinka
dzvinka
   53 / 800
сегодня в 22:55
Фиалки погоняли дрыщявых щенят))) ахахаха
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   157 / 800
сегодня в 22:52
Кьеза топчик,вот за,кого надо Реалу,Баварке надо браться
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   264 / 800
сегодня в 22:50
Поздравляю Фиорентино с победой
Migelito
Migelito
   602 / 800
сегодня в 22:48
Интересный князь человек. Он полторы ошибки в пользу Ливерпуля будет помнить всю жизнь) Причем эти ошибки не повлияли в итоге на результат. С Ромой то вообще судья ошибался в обе стороны. Да и вообще не итальянцам то рассуждать, когда их в первом полуфинале размазали по газону а потом просто встали, и пропустили два левых мяча)
allemz
allemz ответил juvenale
   24 / 800
сегодня в 22:46
видишь силу итальянского футбола?эта Рома вас должна была проходить,если бы не судья и проиграли итак только в 1 мяч
Ахах)
Великий Князь
Великий Князь ответил Так Себе Аналитик
   7 / 800
сегодня в 22:44
Посмотрел голы, это какая-то фигня, либо слив тренера, либо договорняк. В некоторых моментах защитники "Ромы" прямо противоположное тому, что надо было делать, делали, или как столбы вставали. Это не нормальная игра 100%, а целенаправленное поражение. "Рому" не раскатали, она сознательно дала себя раскатать.
С Миланом проверим твою теорию. Очень даже может быть.
Великий Князь
Великий Князь ответил Steven Gerrard 008
   7 / 800
сегодня в 22:43
Ювентус проиграл 6ой команде АПЛ (муу), а Ливерпуль разгромил их. Теперь представь, сколько накидал бы Ливерпуль Ювентусу?)
    VIPded
    VIPded
       78 / 800
    сегодня в 22:42
    Удивили фиалки... Рома уже и не удивляет...
    Мароканский передвижной дельфинарий
    Мароканский передвижной дельфинарий
       165 / 800
    сегодня в 22:42
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответил Великий Князь
         111 / 800
      сегодня в 22:40
      Ювентус проиграл 6ой команде АПЛ (муу), а Ливерпуль разгромил их.

      Теперь представь, сколько накидал бы Ливерпуль Ювентусу?)
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 800
      сегодня в 22:40
      Накидали прямо как Ливерпуль Спартаку. Гыгыгы
      773sergeytank
      773sergeytank
         377 / 800
      сегодня в 22:40
      Не как волчат, а как щенят..
      SHMEL
      SHMEL
         51 / 800
      сегодня в 22:39
      Вот это поиздевались над римлянами...
      cska plus
      cska plus
         12 / 800
      сегодня в 22:39
      Позор но главный позор не побит.
      juvenale
      juvenale ответил Y.N.W.A.
         26 / 800
      сегодня в 22:36
      Пусть это говорит о силе юве, но в не меньшей мере это говорит и об упавшем уровне лиги. Конкурентоспособность- вот показатель, среди прочих, уровня чемпа.
      ну прикинь, если бы было еще хотя бы два клуба уровня Юве?это бы уже была точно первая лига в мире
      particular
      particular
         95 / 800
      сегодня в 22:35
      Флорентийцам клюшки больше не выдавать!!..:))
      Steven Gerrard 008
      Steven Gerrard 008 ответил juvenale
         111 / 800
      сегодня в 22:34
      Ахахаха, рассмешил
      ElaineCassidy
      ElaineCassidy
         639 / 800
      сегодня в 22:33
      Тотал меньше 7.5 не прошёл, что-то пошло слишком хорошо во Флоренции в этот вечер.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 800
      сегодня в 22:31
      Посмотрел голы, это какая-то фигня, либо слив тренера, либо договорняк. В некоторых моментах защитники "Ромы" прямо противоположное тому, что надо было делать, делали, или как столбы вставали.

      Это не нормальная игра 100%, а целенаправленное поражение. "Рому" не раскатали, она сознательно дала себя раскатать.
      FERIS
      FERIS
         80 / 800
      сегодня в 22:29
      Хоккейный счёт,не скромно.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил juvenale
         56 / 800
      сегодня в 22:28
      Пусть это говорит о силе юве, но в не меньшей мере это говорит и об упавшем уровне лиги. Конкурентоспособность- вот показатель, среди прочих, уровня чемпа.
      juvenale
      juvenale
         26 / 800
      сегодня в 22:27
      Римский клуб пропустил 7 голов за матч в 6-й раз в истории, в Кубке Италии такое случилось впервые.

      В последний раз «Рома» пропускала семь мячей в 2014 году, играя против «Баварии» (1:7) в Лиге чемпионов.
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
         131 / 800
      сегодня в 22:25
      Что за дичь?
      juvenale
      juvenale
         26 / 800
      сегодня в 22:24
      кстати а куда соник пропал?может уже за какую Барселоналону глорит
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         3 / 800
      сегодня в 22:24
      Лол)) Это еще что такое?)
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