«Фиорентина» отправила в ворота «Ромы» семь мячей

«Фиорентина» в рамках 1/4 финала Кубка Италии дома сенсационно разгромила «Рому».
Флоренция, стадион Артемио Франки
«Фиорентина» - «Рома» 7:1 (3:1)
Голы: Кьеза 7, Кьеза 18, Муриэль 33, Бенасси 66, Кьеза 74, Симеоне 79, Симеоне 90 - Коларов 28
«Фиорентина»: Ляфон, Пеццелья, Бираги, Уго (Лорини 22), Миленкович, Верету, Бенасси, Фернандеш, Муриэль (Симеоне 73), Миральяс, Кьеза (Жерсон 77)
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Рома»: Ульсен, Фасио, Коларов, Манолас, Флоренци, Пасторе (Джеко 46), Н'Зонзи (Пеллегрини 46), Эль-Шаарави (Де Росси 77), Кристанте, Дзаньоло, Шик
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио.
Предупреждения: Дзаньоло 11, Эль-Шаарави 31, Муриэль 69, Пеллегрини 71
Удаление: Джеко 72
В прошлом раунде «фиалки» выбили «Торино».
Ди Франческо должен был бы собрать чемоданы еще за 10 секунд до окончания матча.
Ди Франческо должен был бы собрать чемоданы еще за 10 секунд до окончания матча.
Не сравнивай великий МЮ и сквозерную помойку, которая без судей НОЛЬ)
Не сравнивай великий МЮ и сквозерную помойку, которая без судей НОЛЬ)
по их логике сейчас будет получаться Рома-Барселона (случайные )3-0
Фиорентина -Рома 7-1
Щас их примитивной логикой нарисуют Фиорентина -Барселона 10-0
по их логике сейчас будет получаться Рома-Барселона (случайные )3-0
Фиорентина -Рома 7-1
Щас их примитивной логикой нарисуют Фиорентина -Барселона 10-0
Теперь представь, сколько накидал бы Ливерпуль Ювентусу?)
Теперь представь, сколько накидал бы Ливерпуль Ювентусу?)
Это не нормальная игра 100%, а целенаправленное поражение. "Рому" не раскатали, она сознательно дала себя раскатать.
Это не нормальная игра 100%, а целенаправленное поражение. "Рому" не раскатали, она сознательно дала себя раскатать.
В последний раз «Рома» пропускала семь мячей в 2014 году, играя против «Баварии» (1:7) в Лиге чемпионов.
В последний раз «Рома» пропускала семь мячей в 2014 году, играя против «Баварии» (1:7) в Лиге чемпионов.