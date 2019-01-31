Источник: Кудряшов вылетел в Турцию

сегодня, 11:29

Согласно информации источника, бывший защитник «Рубина» Федор Кудряшов близок к переходу в «Фенербахче».

31-летний футболист вылетел в Турцию, чтобы заключить контракт со стамбульским клубом. О сделке может быть объявлено уже в ближайшее время. Сообщалось, что «Фенербахче» предложил Кудряшову контракт сроком на 6 месяцев с опцией продления на один год.

Напомним, «Рубин» объявил о расторжении контракта с Кудряшовым 10 января.