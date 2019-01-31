«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью

В рамках 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома не смог обыграть «Лестер». После этого матча «красные» продолжают лидировать в турнире, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». У «Лестера» - 11 место и 32 пункта.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Лестер Сити» 1:1 (1:1)
Голы: Мане 3 - Магуайр 45+2
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Вейналдум, Кейта (Фабиньо 65), Хендерсон, Шакири (Лаллана 66), Роберто Фирмино (Старридж 82), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Эванс, Перейра, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Мэддисон (Чудхури 74), Грэй (Окадзаки 84), Варди (Ихеаначо 90)
Главный тренер: Пюэль Клод.
Предупреждения: Матип 17, Магуайр 40, Перейра 50, Чилуэлл 90+5
Судья: Аткинсон Мартин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «красные» обыграли «Кристал Пэлас».
Пепс после поражений не сразу в себя приходит.
Пепс после поражений не сразу в себя приходит.
При всем уважении к Клоппу, его команда как судорога...
При всем уважении к Клоппу, его команда как судорога...
Лысый после этого матча, соберется с духом и максимально настроит Ситизенов.
На равных скатаем.
Лысый после этого матча, соберется с духом и максимально настроит Ситизенов.
На равных скатаем.
Пол Тирни.
Пол Тирни.
Соп сам врезается в Ферну и он ставит пенку.
Соп сам врезается в Ферну и он ставит пенку.
Карма
Карма
где эти все м**** которые любят рассказывать как свистят в пользу Ливерпуля.
Судья п**** украл 2 очка из 3 - падаль старая.
__________________
надо забивать свои моменты, было два хороших момента у Фирмы, был еще момент у Мане, Салаху надо быть убийственней а не подпижонивать. Поле тяжелое - ничья не приговор, идем дальше. Ждем ВАР в следующем сезоне, и как результат вылет ттх в шип, и серию чемпионств Ливерпуля к ряду - и начинать надо с этого сезона. Все в наших руках!
где эти все м**** которые любят рассказывать как свистят в пользу Ливерпуля.
Судья п**** украл 2 очка из 3 - падаль старая.
__________________
надо забивать свои моменты, было два хороших момента у Фирмы, был еще момент у Мане, Салаху надо быть убийственней а не подпижонивать. Поле тяжелое - ничья не приговор, идем дальше. Ждем ВАР в следующем сезоне, и как результат вылет ттх в шип, и серию чемпионств Ливерпуля к ряду - и начинать надо с этого сезона. Все в наших руках!