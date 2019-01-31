«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью

сегодня, 00:55

В рамках 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома не смог обыграть «Лестер». После этого матча «красные» продолжают лидировать в турнире, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». У «Лестера» - 11 место и 32 пункта.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Лестер Сити» 1:1 (1:1)

Голы: Мане 3 - Магуайр 45+2

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Вейналдум, Кейта (Фабиньо 65), Хендерсон, Шакири (Лаллана 66), Роберто Фирмино (Старридж 82), Мане, Салах

Главный тренер: Клопп Юрген.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Эванс, Перейра, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Мэддисон (Чудхури 74), Грэй (Окадзаки 84), Варди (Ихеаначо 90)

Главный тренер: Пюэль Клод.

Предупреждения: Матип 17, Магуайр 40, Перейра 50, Чилуэлл 90+5

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «красные» обыграли «Кристал Пэлас».