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01:30 45’ Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 0:0 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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«Ливерпуль» и «Лестер» сыграли вничью

сегодня, 00:55
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

В рамках 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» дома не смог обыграть «Лестер». После этого матча «красные» продолжают лидировать в турнире, опережая на 5 очков «Манчестер Сити». У «Лестера» - 11 место и 32 пункта.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Лестер Сити» 1:1 (1:1)
Голы: Мане 3 - Магуайр 45+2

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Вейналдум, Кейта (Фабиньо 65), Хендерсон, Шакири (Лаллана 66), Роберто Фирмино (Старридж 82), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Магуайр, Эванс, Перейра, Ндиди, Менди, Олбрайтон, Мэддисон (Чудхури 74), Грэй (Окадзаки 84), Варди (Ихеаначо 90)
Главный тренер: Пюэль Клод.

Предупреждения: Матип 17, Магуайр 40, Перейра 50, Чилуэлл 90+5

Судья: Аткинсон Мартин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «красные» обыграли «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
From Parma With Love
From Parma With Love
   397 / 807
сегодня в 01:49
Ливерпуль никогда не выиграет АПЛ!!!!!!
Владелец барбершопа
Владелец барбершопа
   597 / 807
сегодня в 01:44
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       24 / 807
    сегодня в 01:36
    Очень сильно сомневаюсь. Ты же знаешь проблемы с защитой наши. Эмери, правда, дал мериносу отдохнуть, но не думаю, что он от этого будет в защите отрабатывать. Впрочем, при везении Обама с Сашкой могут затащить
    Да ну, брось. Проблемы в обороне никуда не делись, отсюда сложности даже с аутсайдерами. С вашей атакой, как минимум мяч или два затолкаете.
    Пепс после поражений не сразу в себя приходит.
    Выкидыш усатой азербаранки
    Выкидыш усатой азербаранки
    сегодня в 01:35
    С победой.
    la_masia
    la_masia
       35 / 807
    сегодня в 01:32
    Что-то кажется не вытянет лидерство Ливер.
    При всем уважении к Клоппу, его команда как судорога...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил allemz
       3 / 807
    сегодня в 01:30
    Очень сильно сомневаюсь. Ты же знаешь проблемы с защитой наши. Эмери, правда, дал мериносу отдохнуть, но не думаю, что он от этого будет в защите отрабатывать. Впрочем, при везении Обама с Сашкой могут затащить
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       24 / 807
    сегодня в 01:24
    Это не Френд у вас судил? У него рандомайзер в голове. Три жёлтые за стимуляции дал нам с Саутом, хотя там всего одна была)
    По идее, Эмери должен хорошенько подготовить своих бойцов к матчу с МС.
    Лысый после этого матча, соберется с духом и максимально настроит Ситизенов.
    На равных скатаем.
    allemz
    allemz ответил Так Себе Аналитик
       24 / 807
    сегодня в 01:22
    Это не Френд у вас судил? У него рандомайзер в голове. Три жёлтые за стимуляции дал нам с Саутом, хотя там всего одна была)
    Нет. Еще хуже.
    Пол Тирни.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       278 / 807
    сегодня в 01:21
    Ничья еще ничего, в начале второго тайма все шло вообще ко 2 пропущенному голу, но потом перехватили инициативу, но Лисы хорошо защищались, ну +5 так +5, у Ливерпуля теперь сложный выезд на Олимпийский в Лондон, а у Сити Арсенал дома, вся борьба еще впереди, хотя даже если бы Ливерпуль победил, это ничего бы не решило, потому что в январе не становяться чемпионом, им становяться в мае.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил allemz
       3 / 807
    сегодня в 01:17
    Это не Френд у вас судил? У него рандомайзер в голове. Три жёлтые за стимуляции дал нам с Саутом, хотя там всего одна была)
    fanliverpoolfan
    fanliverpoolfan ответил sparxx2
       57 / 807
    сегодня в 01:16
    Все норма,Ливерпуль на первом да же оторвались от сити,ты лучше переживай за свой курятник отскоки как сегодня не всегда будут.
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
       381 / 807
    сегодня в 01:15
    + не удалил Магуайра,который после ещё забил гол,вообщем Свинаткинсон сегодня не удивил
    Klopp_OUT
    Klopp_OUT
       381 / 807
    сегодня в 01:13
    Ничья на совести Клоппа,много глупых решений вылились в ничью,справедливый результат,хотя судья - 35ь каких поискать,100% пенальти не поставил,офсайд у Мане заметил в убойном моменте,а его там не было
    allemz
    allemz ответил dzvinka
       24 / 807
    сегодня в 01:11
    Аткинсон, застрелись с*****. где эти все м**** которые любят рассказывать как свистят в пользу Ливерпуля. Судья п**** украл 2 очка из 3 - падаль старая. __________________ надо забивать свои моменты, было два хороших момента у Фирмы, был еще момент у Мане, Салаху надо быть убийственней а не подпижонивать. Поле тяжелое - ничья не приговор, идем дальше. Ждем ВАР в следующем сезоне, и как результат вылет ттх в шип, и серию чемпионств Ливерпуля к ряду - и начинать надо с этого сезона. Все в наших руках!
    Еще один 2 судил вчерашний матч с Ньюкаслом.
    Соп сам врезается в Ферну и он ставит пенку.
    ars14
    ars14
       717 / 807
    сегодня в 01:10
    Ну по сути то ничего страшного не произошло, даже увеличили отрыв
    sparxx2
    sparxx2 ответил fanliverpoolfan
       149 / 807
    сегодня в 01:09
    Магуара должен был удалить аткинсон еше до его забитого мяча, плюс пенальти не поставил,во исполнил.
      sparxx2
      sparxx2 ответил fanliverpoolfan
         149 / 807
      сегодня в 01:09
      Засудили Ливерпуль видимо шейхи хорошие бабосы подкинули аткинсону
      А вы своей старой портовой ш****е Бенитесу, ну что бы Ньюкасл не спал в матче против Сити ?
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         57 / 807
      сегодня в 01:08
      Магуара должен был удалить аткинсон еше до его забитого мяча, плюс пенальти не поставил,во исполнил.
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Martini_1987
         49 / 807
      сегодня в 01:08
      Должны, конечно. Лисы неудобный для наших соперник. Тот же ВХ попроще будет. Лично меня седняшняя ничейка не расстроила, учитывая поражение ситей. Борьба вся впереди
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
         128 / 807
      сегодня в 01:07
      а почему не было такой ярости когда за нырки Салаха давали пенки? :)

      Карма
      Mangur
      Mangur
         285 / 807
      сегодня в 01:07
      Козлы.
      lobsterdam
      lobsterdam
         320 / 807
      сегодня в 01:05
      лисам не удалось сломить отчаянное, из последних сил, сопротивление лфк
      dzvinka
      dzvinka
         43 / 807
      сегодня в 01:05
      Аткинсон, застрелись с*****.
      где эти все м**** которые любят рассказывать как свистят в пользу Ливерпуля.
      Судья п**** украл 2 очка из 3 - падаль старая.
      __________________
      надо забивать свои моменты, было два хороших момента у Фирмы, был еще момент у Мане, Салаху надо быть убийственней а не подпижонивать. Поле тяжелое - ничья не приговор, идем дальше. Ждем ВАР в следующем сезоне, и как результат вылет ттх в шип, и серию чемпионств Ливерпуля к ряду - и начинать надо с этого сезона. Все в наших руках!
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         57 / 807
      сегодня в 01:05
      Ох как радуеться курятник как будто проиграли,Ливерпуль на первом месте и наверное станет чемпионом это дело времени
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил Y.N.W.A.
         113 / 807
      сегодня в 01:05
      Бывает. Ничья по делу.
      с молотобойцами легче не будет, надо будет побеждать
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил Martini_1987
         49 / 807
      сегодня в 01:03
      Бывает. Ничья по делу.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил ФанГалактикоса
         278 / 807
      сегодня в 01:03
      ойойой как же обделалoсь глорье которое вчера во всю стебали МЮ и Сити :DDD
      Просто напомню, что этот Лестер Сити обыграл Ман Сити дома и Челси на выезде.
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил Y.N.W.A.
         113 / 807
      сегодня в 01:02
      Кстати, для нытиков, которые плачут про судейство в пользу Ливерпуля. Магуайр, который должен был быть удален, забивает. И чистая пенка на Кейта.
      сами вату катали, а ведь могли и пролететь
      fanliverpoolfan
      fanliverpoolfan
         57 / 807
      сегодня в 01:02
      Засудили Ливерпуль видимо шейхи хорошие бабосы подкинули аткинсону
      Martini_1987
      Martini_1987 ответил allemz
         113 / 807
      сегодня в 01:01
      Пюэль спасает каталонскую задницу.
      это вряд-ли, скорее свою спасает)
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