Сарри: «Не собираюсь ничего менять в игре „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что, несмотря на недавние неудачи в чемпионате Англии, он не намерен менять тактический рисунок игры команды.

Зачем мне нужно что-то менять? Я не собираюсь ничего менять. Команда должна играть в мой футбол, и должна делать это очень хорошо. Когда мы добьемся совершенства, тогда и будем думать над какими-то изменениями.