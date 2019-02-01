Сарри: «Не собираюсь ничего менять в игре „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что, несмотря на недавние неудачи в чемпионате Англии, он не намерен менять тактический рисунок игры команды.
Зачем мне нужно что-то менять? Я не собираюсь ничего менять. Команда должна играть в мой футбол, и должна делать это очень хорошо. Когда мы добьемся совершенства, тогда и будем думать над какими-то изменениями.
40 мячей нафиг... На 10 меньше, чем у Арсенала и чуть больше, чем у Борнмута.
При самых диких автобусах забивали больше раза в два. Еще три месяца этих тупых перепасов я не выдержу
40 мячей нафиг... На 10 меньше, чем у Арсенала и чуть больше, чем у Борнмута.
При самых диких автобусах забивали больше раза в два. Еще три месяца этих тупых перепасов я не выдержу
Особенно Лофтус и Хадсон. По-этому они не играют, а когда играют - сразу повышается количество опасных моментов
Особенно Лофтус и Хадсон. По-этому они не играют, а когда играют - сразу повышается количество опасных моментов
Сарри в первую очередь нужно злиться на себя самого за свою упёртость. Пока его сынок Жоржиньо будет продолжать так бездарно играть на такой важной позиции опорного полузащитника делая только передачи назад и поперёк, устраивая проходной двор, при этом проигрывая постоянно борьбу аппонентам, а лучший опорник мира Канте бегать где-то в атаке, при этом Челси теряет и ослабляет сразу 2 позиции на поле, ещё много команд будут накидывать в ворота Челси голы, потому что итальяно-бразил просто пародия на опорного полузащитника, его все просто сминают и уничтожают. Это отмечали практически все эксперты BBC, Sky Sports и просто бывшие проф.футболисты (Дейсайи, Каррагер, Ширер, Лэмпард и т.п)
И тут же ответ для нас всех...говорю же упёртый, и это скорее всего его и погубит в итоге.
Сарри в первую очередь нужно злиться на себя самого за свою упёртость. Пока его сынок Жоржиньо будет продолжать так бездарно играть на такой важной позиции опорного полузащитника делая только передачи назад и поперёк, устраивая проходной двор, при этом проигрывая постоянно борьбу аппонентам, а лучший опорник мира Канте бегать где-то в атаке, при этом Челси теряет и ослабляет сразу 2 позиции на поле, ещё много команд будут накидывать в ворота Челси голы, потому что итальяно-бразил просто пародия на опорного полузащитника, его все просто сминают и уничтожают. Это отмечали практически все эксперты BBC, Sky Sports и просто бывшие проф.футболисты (Дейсайи, Каррагер, Ширер, Лэмпард и т.п)
И тут же ответ для нас всех...говорю же упёртый, и это скорее всего его и погубит в итоге.