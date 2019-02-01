Сарри: «Не собираюсь ничего менять в игре „Челси“»

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.3 4.1 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.88 3.45 4.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 42’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 12’ Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:0 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 11’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.7 2.95 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:4 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 43’ Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 4:0 Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:1 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 4.6 1.7 3.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 10’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.65 3.95 4.7
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 43’ Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Сарри: «Не собираюсь ничего менять в игре „Челси“»

сегодня, 19:10

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что, несмотря на недавние неудачи в чемпионате Англии, он не намерен менять тактический рисунок игры команды.

Зачем мне нужно что-то менять? Я не собираюсь ничего менять. Команда должна играть в мой футбол, и должна делать это очень хорошо. Когда мы добьемся совершенства, тогда и будем думать над какими-то изменениями.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил Manny_Pacquiao
   162 / 819
сегодня в 20:07
Сарри хочет играть в атакующий футбол, владеть мячом, поэтому и нужен жоржиньо, чтобы начинать атаки. Когда не играет Бускетс, у Барсы игра рушится, в такой же футбол хочет играть и Сарри. Канте только разрушать умеет, он не видит поле как жоржиньо. Не зря его Пеп хотел вместо Фернандиньо. Дайте ему время и поверьте в него, и Челси будет играть в красивый футбол
Я это всё понимаю конечно...Скажу так, то, что делает Жоржиньо на поле сейчас, это может спокойно и делать Канте (короткие перепасовки назад-поперёк ближнему), но козырь Нголо в том, что через него так уже соперник легко не пройдёт, плюс к тому же, теперь он благодаря новой позиции довольно таки хорошо владеет передачами, и верховыми кросами в том числе. Возвращаясь к Жоржиньо, он мастер коротких перепасовок и только, он никогда в жизни в чемпионате больше 4х голевых передач за сезон не выдавал то. Ему нужно быть по быстрее, ну слишком легко от него уходят оттесняя от мяча.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Медив
   162 / 819
сегодня в 20:01
Возможно. А еще они забивают один мяч в двух матчах, и на опорника это уже не спишешь. 40 мячей нафиг... На 10 меньше, чем у Арсенала и чуть больше, чем у Борнмута. При самых диких автобусах забивали больше раза в два. Еще три месяца этих тупых перепасов я не выдержу
Поэтому и писал, что одна из причин. Когда доходим до штрафной...то всё, ступор, и просто перекатывания мяча без обострения и даже попыток нанести дальний удар и всё это обычно продолжается до тех пор, пока соперник не перехватит мяч и в быстрой атаке не забьёт в наши ворота...
Медив
Медив ответил Romeo 777
   85 / 819
сегодня в 19:58
Одна из причин, и это факт. То, что опорная зона проходной двор, а сквозь Жоржиньо проходят не замечая его, это уже о чем-то говорит, тут даже без тех экспертов всё видно. Уверен на 100%, что если бы Канте играл на своей позиции, опасных атак на ворота Челси было бы вдвое меньше, но там играет "мистер пас назад-поперёк", он до сих пор не понял куда попал, тут нет столько времени, чтобы возиться с мячом и думать кому и как отдать, и пока он думает, его съедают.
Возможно. А еще они забивают один мяч в двух матчах, и на опорника это уже не спишешь.
40 мячей нафиг... На 10 меньше, чем у Арсенала и чуть больше, чем у Борнмута.
При самых диких автобусах забивали больше раза в два. Еще три месяца этих тупых перепасов я не выдержу
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Romeo 777
   184 / 819
сегодня в 19:56
Сарри хочет играть в атакующий футбол, владеть мячом, поэтому и нужен жоржиньо, чтобы начинать атаки. Когда не играет Бускетс, у Барсы игра рушится, в такой же футбол хочет играть и Сарри. Канте только разрушать умеет, он не видит поле как жоржиньо. Не зря его Пеп хотел вместо Фернандиньо. Дайте ему время и поверьте в него, и Челси будет играть в красивый футбол
Romeo 777
Romeo 777 ответил Медив
   162 / 819
сегодня в 19:42
Вряд ли дело только в Жоржиньо. Там мало кто понимает, что от них требуется. Особенно Лофтус и Хадсон. По-этому они не играют, а когда играют - сразу повышается количество опасных моментов
Одна из причин, и это факт. То, что опорная зона проходной двор, а сквозь Жоржиньо проходят не замечая его, это уже о чем-то говорит, тут даже без тех экспертов всё видно. Уверен на 100%, что если бы Канте играл на своей позиции, опасных атак на ворота Челси было бы вдвое меньше, но там играет "мистер пас назад-поперёк", он до сих пор не понял куда попал, тут нет столько времени, чтобы возиться с мячом и думать кому и как отдать, и пока он думает, его съедают.
Медив
Медив ответил Romeo 777
   85 / 819
сегодня в 19:36
Повторюсь, то что уже писал сегодня: Сарри в первую очередь нужно злиться на себя самого за свою упёртость. Пока его сынок Жоржиньо будет продолжать так бездарно играть на такой важной позиции опорного полузащитника делая только передачи назад и поперёк, устраивая проходной двор, при этом проигрывая постоянно борьбу аппонентам, а лучший опорник мира Канте бегать где-то в атаке, при этом Челси теряет и ослабляет сразу 2 позиции на поле, ещё много команд будут накидывать в ворота Челси голы, потому что итальяно-бразил просто пародия на опорного полузащитника, его все просто сминают и уничтожают. Это отмечали практически все эксперты BBC, Sky Sports и просто бывшие проф.футболисты (Дейсайи, Каррагер, Ширер, Лэмпард и т.п) И тут же ответ для нас всех...говорю же упёртый, и это скорее всего его и погубит в итоге.
Вряд ли дело только в Жоржиньо. Там мало кто понимает, что от них требуется.
Особенно Лофтус и Хадсон. По-этому они не играют, а когда играют - сразу повышается количество опасных моментов
Romeo 777
Romeo 777
   162 / 819
сегодня в 19:31
Повторюсь, то что уже писал сегодня:
Сарри в первую очередь нужно злиться на себя самого за свою упёртость. Пока его сынок Жоржиньо будет продолжать так бездарно играть на такой важной позиции опорного полузащитника делая только передачи назад и поперёк, устраивая проходной двор, при этом проигрывая постоянно борьбу аппонентам, а лучший опорник мира Канте бегать где-то в атаке, при этом Челси теряет и ослабляет сразу 2 позиции на поле, ещё много команд будут накидывать в ворота Челси голы, потому что итальяно-бразил просто пародия на опорного полузащитника, его все просто сминают и уничтожают. Это отмечали практически все эксперты BBC, Sky Sports и просто бывшие проф.футболисты (Дейсайи, Каррагер, Ширер, Лэмпард и т.п)
И тут же ответ для нас всех...говорю же упёртый, и это скорее всего его и погубит в итоге.
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   267 / 819
сегодня в 19:23
хороший физрук у челсей!
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