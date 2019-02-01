Бунеджа: «Хави говорил, что в Каталонии с детства учат ненавидеть „Реал“»

Багдад Бунеджа, одноклубник Хави в ФК «Аль-Садд», рассказал об откровениях бывшего игрока «Барселоны» и сборной Испании касательно «Реала».
В Каталонии никто не любит «Реал». Хави мне говорил, что там их с детства учат ненавидеть эту команду и они растут с этим чувством.
Напомним, что 39-летний Хави завершит карьеру игрока по окончании этого сезона.
А выиграв 4 ЛЧ за 5 лет, Мадридцы еще подбросили дровищек в и их, и так без того полыхающий пу...н!
А выиграв 4 ЛЧ за 5 лет, Мадридцы еще подбросили дровищек в и их, и так без того полыхающий пу...н!
Этот кабинет по всему миру недолюбливают все адекватные люди.
Этот кабинет по всему миру недолюбливают все адекватные люди.