Бунеджа: «Хави говорил, что в Каталонии с детства учат ненавидеть „Реал“»

Багдад Бунеджа, одноклубник Хави в ФК «Аль-Садд», рассказал об откровениях бывшего игрока «Барселоны» и сборной Испании касательно «Реала».

В Каталонии никто не любит «Реал». Хави мне говорил, что там их с детства учат ненавидеть эту команду и они растут с этим чувством.