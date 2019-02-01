Льорис: «Трофеи - самая важная вещь в футболе»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, что для него важнее всего в футболе.

Все игроки «Тоттенхэма» амбициозны, мы должны бороться за трофеи. Это самая важная вещь в футболе, трофеи - это единственное, о чем ты помнишь, когда завершаешь карьеру.

Думаю, вы могли заметить, что «Тоттенхэм» стал сильнее в последние годы. У нашего клуба большая история, но мы не из разряда тех команд, что завоевывают призы каждый сезон.

Мы сокращаем отрыв от лидеров, и единственный правильный путь - продолжать стараться.