Марселино: «Мы не думаем, что „Барселона“ даст отдых ключевым игрокам»

Главный тренер «Валенсии» Марселино поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Барселоной» в чемпионате Испании.

Месси доставляет нам много радости, за исключением тех случаев, когда он играет против вас, тогда он заставляет вас страдать. Он уже очень много лет играет на высочайшем уровне. Мы постараемся ограничить его во владении мячом, но это будет очень непросто.

Мы готовимся встретиться с основным составом «Барселоны», с Месси и компанией. Хоть в среду им ещё играть против «Реала», у них будет четыре дня подготовки после нашего матча. Мы ожидаем, что «Барса» не будет давать отдых ключевым игрокам.