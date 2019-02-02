Суарес: «Скучаю по Неймару в „Барселоне“»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес признался, что скучает по нападающему Неймару, который в данный момент выступает в ПСЖ , а ранее защищал цвета каталонского клуба.

Неймар приносил много радости в раздевалку «Барселоны», у него на лице постоянно была улыбка. Впрочем, эта черта присуща бразильцам в целом. Конечно, я скучаю по нему, но нам нужно восполнить тот пробел, который остался без него.

Может ли он однажды вернуться? В футболе я всегда говорю, что никогда не знаешь, что может случиться. Сейчас он наслаждается жизнью в Париже. Но, очевидно, я хотел бы, чтобы лучшие игроки были в нашей команде, однако всё это гипотетически.

Нужно понимать, что он принял сложное решение, когда покинул «Барсу». Такое же сложное, если он решит вернуться.