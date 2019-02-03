Синицын продлил контракт с «Краснодаром»

сегодня, 00:11

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын продлил контракт до 2021 года. Об этом сообщил источник из клуба.

Контракт Синицына был продлен еще прошлым летом. Команда не афишировала факт пролонгации соглашения. В клубе рассчитывают на Андрея и верят, что он принесет еще немало пользы.

Эту информацию подтвердил и официальный представитель футболиста Александр Толстиков.

Его контракт с «Краснодаром» уже продлен. Новое соглашение будет действовать еще два с половиной года.

Напомним, в январе ряды «Краснодара» пополнил полузащитник АИКа Кристоффер Ольссон.