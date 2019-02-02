Еще два игрока «Балтики» покинули команду

сегодня, 13:16

Пресс-служба «Балтики» сообщает, что еще два игрока покинули команду.

На этот раз контракты были расторгнуты с полузащитниками Александром Шешуковым и Олегом Дмитриевым.

Напомним, что недавно «Балтику» также покинул хавбек Максим Григорьев.