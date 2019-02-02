Еще два игрока «Балтики» покинули команду

Пресс-служба «Балтики» сообщает, что еще два игрока покинули команду.
На этот раз контракты были расторгнуты с полузащитниками Александром Шешуковым и Олегом Дмитриевым.
Напомним, что недавно «Балтику» также покинул хавбек Максим Григорьев.
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Тоттенхэм
|-:-
|Ньюкасл
|18:00
|сегодня
|Бернли
|-:-
|Саутгемптон
|18:00
|сегодня
|Брайтон энд Хоув
|-:-
|Уотфорд
|18:00
|сегодня
|Эвертон
|-:-
|Вулверхэмптон
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Кристал Пэлас
|-:-
|Фулхэм
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Челси
|-:-
|Хаддерсфилд
|20:30
|сегодня
|Кардифф
|-:-
|Борнмут
|Испания. Примера 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Леванте
|-:-
|Хетафе
|18:15
|сегодня
|Реал Сосьедад
|-:-
|Атлетик Б
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Барселона
|-:-
|Валенсия
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Сельта
|-:-
|Севилья
|Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Эмполи
|-:-
|Кьево
|20:00
|сегодня
|Наполи
|-:-
|Сампдория
|22:30
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Парма
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Герта
|-:-
|Вольфсбург
|17:30
|сегодня
|Айнтрахт Ф
|-:-
|Боруссия Д
|17:30
|сегодня
|Байер
|-:-
|Бавария
|17:30
|сегодня
|Хоффенхайм
|-:-
|Фортуна
|17:30
|сегодня
|Нюрнберг
|-:-
|Вердер
|20:30
|сегодня
|Шальке-04
|-:-
|Боруссия М
|Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Монако
|-:-
|Тулуза
|22:00
|сегодня
|Анже
|-:-
|Дижон
|22:00
|сегодня
|Ренн
|-:-
|Амьен
|23:00
|сегодня
|Реймс
|-:-
|Марсель
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Энтент
|-:-
|Нант
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|09:35
|Матч завершен
|Сентрал Кост М
|2:3
|Мельбурн Виктори
|11:50
|88’
|Аделаида Юн
|3:3
|Брисбен Роар
|14:00
|сегодня
|Перт Глори
|-:-
|Веллингтон Ф
|Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Зира
|-:-
|Сабах
|18:00
|сегодня
|Кешля
|-:-
|Сабаил
|Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Ежени Шиак
|-:-
|Влажния
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Шенколли
|-:-
|Беселижа
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Вора
|-:-
|Динамо Тр
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Эльбасани
|-:-
|Беса
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Бюлис
|-:-
|Люшня
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Турбина Церрик
|-:-
|Томори Берат
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Аполония Фьер
|-:-
|Поградеси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Кораби Пешкопия
|-:-
|Велечику Коплик
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Кастриоти
|-:-
|Скендербеу
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Фламуртари
|-:-
|Кукес
|-
|-
|-
|Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Олдхэм
|-:-
|Моркамб
|18:00
|сегодня
|Ноттс Каунти
|-:-
|Линкольн Сити
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Нортгемптон Таун
|-:-
|Колчестер Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Мэнсфилд Таун
|-:-
|Маклсфилд Таун
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гримсби
|-:-
|Ньюпорт Каунти
|18:00
|сегодня
|Эксетер Сити
|-:-
|МК Донс
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Крю Александра
|-:-
|Карлайл Юнайтед
|18:00
|Матч перенесен
|Суиндон Таун
|-:-
|Форест Грин
|18:00
|Матч перенесен
|Челтенхэм
|-:-
|Кэмбридж Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Стивенидж Боро
|-:-
|Йовил
|18:00
|Матч перенесен
|Порт Вейл
|-:-
|Транмер
|18:00
|сегодня
|Бери
|-:-
|Кроули Таун
|Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Уикомб Уондерерс
|-:-
|Брэдфорд Сити
|18:00
|сегодня
|Бёртон Альбион
|-:-
|Оксфорд Юнайтед
|18:00
|сегодня
|Уолсолл
|-:-
|Рочдейл
|18:00
|сегодня
|Барнсли
|-:-
|Сканторп Юн
|18:00
|Матч перенесен
|Аккрингтон Стэнли
|-:-
|Блэкпул
|18:00
|сегодня
|Сандерленд
|-:-
|Уимблдон
|18:00
|сегодня
|Саутенд Юнайтед
|-:-
|Бристоль Роверс
|18:00
|сегодня
|Шрюсбери Таун
|-:-
|Лутон Таун
|18:00
|сегодня
|Портсмут
|-:-
|Донкастер Роверс
|18:00
|сегодня
|Питерборо
|-:-
|Плимут Аргайл
|18:00
|сегодня
|Флитвуд
|-:-
|Чарльтон
|18:00
|сегодня
|Ковентри Сити
|-:-
|Джиллингем
|Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Халл Сити
|-:-
|Сток Сити
|18:00
|сегодня
|Бристоль Сити
|-:-
|Суонси Сити
|18:00
|сегодня
|Брентфорд
|-:-
|Блэкберн
|18:00
|сегодня
|Уиган
|-:-
|КПР
|18:00
|сегодня
|Бирмингем Сити
|-:-
|Ноттингем Форест
|18:00
|сегодня
|Вест Бромвич
|-:-
|Мидлсбро
|18:00
|сегодня
|Шеффилд Юн
|-:-
|Болтон
|18:00
|сегодня
|Рединг
|-:-
|Астон Вилла
|18:00
|сегодня
|Миллуолл
|-:-
|Ротерхэм
|18:00
|сегодня
|Ипсвич Таун
|-:-
|Шеффилд Уэнсдей
|20:30
|сегодня
|Лидс
|-:-
|Норвич Сити
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Химнасия
|3:1
|Тигре
|03:10
|Матч завершен
|Сан-Мартин Тукуман
|1:2
|Дефенса
|03:10
|Матч завершен
|Тальерес Кордоба
|3:1
|Банфилд
|23:10
|сегодня
|Сан-Лоренсо
|-:-
|Индепендьенте
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|03:05
|Матч завершен
|Эстудиантес Касерос
|1:1
|Дефенсорес Унидос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан Мигель
|-:-
|Атлетико Атланта
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Олл Бойз
|-:-
|Атлетико Феникс
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Сан-Тельмо
|-:-
|Сакачиспас
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Уркиса
|-:-
|Уркуиза
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Фландриа
|-:-
|Колехиалес
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Акассусо
|-:-
|Комуникасьонес
|Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Лос Андес
|2:2
|Химнасия Мендоса
|-
|-
|-
|03:00
|Матч завершен
|Атлетико Раф
|0:1
|Вилла Далмине
|-
|-
|-
|04:00
|Матч перенесен
|Централ Кордоба
|-:-
|Платенсе
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Нуэва Чикаго
|-:-
|Дефенсорез де Бельграно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Морон
|-:-
|Чакарита Хун
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Браун де Адроге
|-:-
|Сантамарина
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Ферро Каррил Оэсте
|-:-
|Химнасия Жужуй
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Антверпен
|22:00
|сегодня
|Зюлте-Варегем
|-:-
|Серкль Брюгге
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Локерен
|22:30
|сегодня
|Ваасланд-Беверен
|-:-
|Генк
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Тупи
|-:-
|Кальденсе
|-
|-
|-
|Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|МТК
|-:-
|Пакш
|19:00
|сегодня
|Холодаш
|-:-
|Кишварда
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Дьошдьер
|-:-
|МЖСЕ
|19:00
|сегодня
|Дебрецен
|-:-
|Уйпешт
|19:00
|сегодня
|Види
|-:-
|Пушкаш
|21:30
|сегодня
|Ференцварош
|-:-
|Гонвед
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Каракас
|3:0
|Самора
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Депортиво А
|-:-
|ЛАЛА
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Атлетико В
|-:-
|Португеса
|-
|-
|-
|Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Падерборн
|-:-
|Гройтер Фюрт
|15:00
|сегодня
|Хайденхайм
|-:-
|Динамо Др
|15:00
|сегодня
|Арминия
|-:-
|Гамбург
|Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Карлсруэ
|-:-
|Фортуна К
|16:00
|сегодня
|Халлешер
|-:-
|Карл Цейсс
|16:00
|сегодня
|Сонненхоф Грос
|-:-
|ШФ Лотте
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Мюнхен 1860
|-:-
|Оснабрюк
|16:00
|сегодня
|Меппен
|-:-
|Юрдинген
|16:00
|сегодня
|Вюрцбургер Кикерс
|-:-
|Аален
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|04:15
|Матч завершен
|Прогресо
|2:0
|Вида
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Ламия
|-:-
|Панетоликос
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Олимпиакос
|-:-
|Паниониос
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Ашдод
|-:-
|Хапоэль Хад
|17:00
|сегодня
|Маккаби
|-:-
|Хапоэль
|19:30
|сегодня
|Хапоэль БШ
|-:-
|Маккаби Нт
|21:45
|сегодня
|Бней-Иегуда
|-:-
|Бейтар
|Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Нумансия
|-:-
|Луго
|20:00
|сегодня
|Кордоба
|-:-
|Альбасете
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Райо Мах
|-:-
|Химнастик
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Тенерифе
|Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Падова
|-:-
|Салернитана
|17:00
|сегодня
|Карпи
|-:-
|Верона
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Козенца
|-:-
|Читтаделла
|20:00
|сегодня
|Специа
|-:-
|Кремонезе
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Онисилос
|-:-
|АСИЛ Лиси
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|АЕ Закакиу
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|МЕАП Нису
|-:-
|Отеллос
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айя-Напа
|-:-
|Олимпиакос Н
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|ПАЕЕК
|-:-
|Кармиотисса
|16:00
|сегодня
|Акритас Члоракас
|-:-
|Той Лакатамиас
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|АПОЭЛ
|-:-
|Пафос
|20:00
|сегодня
|Анортосис
|-:-
|Аполлон
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|23:15
|сегодня
|Унион Магдалена
|-:-
|ЛаЭквидад
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера B 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Форталеса
|-:-
|Депортиво
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Леонес ФК
|-:-
|Валледупар
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Краковия
|-:-
|Ружомберок
|-
|-
|-
|11:00
|сегодня
|Торпедо-БелАЗ
|-:-
|Неман
|-
|-
|-
|12:00
|89’
|Минск
|0:1
|Торпедо Мн
|13:00
|44’
|Высочина
|0:1
|Брно
|-
|-
|-
|13:30
|сегодня
|Ислочь
|-:-
|Даугава (Даугавпилс)
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Словацко
|-:-
|Сёнан Беллмаре
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Авангард Кур
|-:-
|Словацко
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Славия Мз
|-:-
|Слуцк
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Гомель
|-:-
|Белшина
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Нецеча
|-:-
|Сьярка Тар
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Видзев
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Вождовац
|-:-
|Сённерйюск
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Эльче
|-:-
|Зенит
|14:30
|сегодня
|Мидтьюлланд
|-:-
|Шанхай СИПГ
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Луч Мн
|-:-
|Паневежис
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Левски
|-:-
|Урал
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Высочина
|-:-
|ЗнД
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Варнамо
|-:-
|Кальмар
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Дагерфорс
|-:-
|Сандвикен
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Фремад Амагер
|-:-
|Хелсингор
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Корона
|-:-
|Пуща Неп
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Висла
|-:-
|Жилина
|15:30
|сегодня
|Брондбю
|-:-
|Погонь
|15:30
|сегодня
|Ворскла
|-:-
|Радник Сур
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Виборг
|-:-
|Вендсиссел
|-
|-
|-
|15:30
|сегодня
|Витебск
|-:-
|Пролетер Нови Сад
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Тромсе
|-:-
|Слован Бр
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ауэрбах
|-:-
|Хеми Лейпциг
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Варберг
|-:-
|Тваакерс
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Стабек
|-:-
|Лиллестрем
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Дукла П
|-:-
|Богемианс 1905
|16:00
|сегодня
|Заря
|-:-
|Пяст
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Ольборг
|-:-
|Вейле
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Фастав
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Напредак
|-:-
|Карпаты
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ботев Пл
|-:-
|Крылья Советов
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Александрия
|-:-
|Вардар
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Сундсвалль
|-:-
|Интер Т
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Млада Болеслав
|-:-
|Бенатки над Жизеру
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Оденсе
|-:-
|Хельсингборг
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Спартак Суб
|-:-
|Карпаты
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Лудогорец
|-:-
|Црвена Звезда
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Вентспилс
|-:-
|ЛАСК
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Рад
|-:-
|Эсбьерг
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Колорадо Рэпидс
|-:-
|Цинциннати
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Орландо Сити
|-:-
|Нью-Йорк Ред Б
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сарпсборг 08
|-:-
|ЦСКА
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Сборные 2018
|1
|X
|2
|23:30
|сегодня
|США
|-:-
|Коста-Рика
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Монаркас
|1:2
|Атлас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Пуэбла
|1:4
|Некакса
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:30
|сегодня
|Витесс
|-:-
|Херенвен
|21:45
|сегодня
|Аякс
|-:-
|Венло
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Виллем II
|-:-
|Гронинген
|22:45
|сегодня
|АЗ
|-:-
|Эммен
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:45
|Матч завершен
|Соль де Америка
|3:0
|Хенерал Диас
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Гуарани Асун
|3:1
|Либертад
|-
|-
|-
|Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Шавеш
|-:-
|Маритиму
|21:00
|сегодня
|Боавишта
|-:-
|Фейренсе
|-
|-
|-
|23:30
|сегодня
|Авеш
|-:-
|Брага
|Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Дунэря Кэлэраши
|-:-
|ФКСБ
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Клуж
|-:-
|Херманштадт
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|13:30
|14’
|Малатияспор
|0:0
|Кайсериспор
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Трабзонспор
|-:-
|Анкарагюджю
|16:00
|сегодня
|Касымпаша
|-:-
|Сивасспор
|19:00
|сегодня
|Аланьяспор
|-:-
|Галатасарай
|Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Рутин Таун
|-:-
|Престатин Таун
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Холихед Хотспур
|-:-
|Пенринкоч
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Флинт Таун Юнайтед
|-:-
|Лланрхэдр
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бангор Сити
|-:-
|Гресфорд Атлетик
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Бакли Таун
|-:-
|Гилсфилд
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Эйрбас
|-:-
|Портмадог
|-
|-
|-
|Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Ньютаун
|-:-
|Коннас Куэй
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Нэви Сефн-Друидс
|-:-
|Лланелли
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Кармартен Таун
|-:-
|Кардифф МЮ
|-
|-
|-
|17:30
|сегодня
|Кайрнарфон Таун
|-:-
|Барри Таун
|-
|-
|-
|Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Динамо Зб
|-:-
|Рудеш
|19:30
|сегодня
|Истра 1961
|-:-
|Славен Бп
|Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Янг Бойз
|-:-
|Ксамакс
|-
|-
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Пресс-служба «Балтики» сообщает, что еще два игрока покинули команду.
На этот раз контракты были расторгнуты с полузащитниками Александром Шешуковым и Олегом Дмитриевым.
Напомним, что недавно «Балтику» также покинул хавбек Максим Григорьев.