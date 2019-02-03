Соболев: «Переход в „Енисей“ состоялся по моей инициативе»

Форвард Александр Соболев, перешедший из «Крыльев Советов» в «Енисей» на правах аренды, рассказал о своем переходе.

Переход в «Енисей» состоялся по моей инициативе. Заинтересованность клуба была еще летом, но я решил остаться в Самаре. В зимнее трансферное окно «Енисей» снова сделал предложение, и я с радостью согласился. «Крылья» не стали запрещать мне переходить. Я сразу согласился, ни минуты не думал.

Хочу помочь команде остаться в Премьер-Лиге, это самая главная задача. Если мы останемся, будет супер. А сколько я забью или отдам передач, будет не так важно.