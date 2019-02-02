Мусаев: «Установка была не беречь силы, играть на полную»

Полузащитник «Зенита» Леон Мусаев прокомментировал победу над «Эльче», матч прошел в рамках товарищеской встречи. Отметим, что хавбек забил гол в компенсированное время.

Установка была не беречь силы, играть на полную. Мы провели в Катаре хороший сбор и уже потихоньку подходим к своим хорошим кондициям.

Что касается гола, то ничего в нем такого. Поблагодарил Илью Воробьева за передачу. Я же шел, увидел перед собой защитника, решил пробить — хорошо, что попал.

Как скажет тренер, там я и буду играть. Но в академии «Зенита» всю жизнь играл опорника. Там, наверное, удобнее. Однако, повторюсь, где тренер скажет, там и выйду.