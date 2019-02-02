Семак: «Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что доволен зимней трансферной кампанией петербургского клуба.

Мы довольны приобретениями, да. И Ракицкий, и Азмун, и Барриос — игроки квалифицированные, и каждый должен помочь нашей команде решить поставленные задачи. Первый шаг сделан. Я думаю, что в ближайшее время нас ждут изменения. Думаю, что наша команда должна стать сильнее.

Завершена ли трансферная кампания? Если говорить о Лиге Европы, то да — завершена, заявочный лист подан. К сожалению, мы могли дозаявить только троих игроков, чем и воспользовались. Что касается чемпионата России, то здесь у нас еще есть возможность для маневра. Возможно, что еще один игрок в нашем составе появится.