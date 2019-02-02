Помазун: «В лицо Акинфеев мне не говорил, что у меня есть перспективы»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун рассказал о своих взаимоотношениях с первым вратарем команды Игорем Акинфеевым.
Тренироваться с Акинфеевым — огромный опыт для меня. Величайший вратарь в российской истории. Это как если бы я с Яшиным вместе работал! Он много подсказывает, указывает на недочеты, подбадривает. Можно сказать, у нас два тренера: Игорь и Сергей Иваныч.
В лицо Игорь мне не говорил, что у меня есть перспективы, но, надеюсь, перспектива и правда есть.
Кубковые матчи, товарищеские — здесь я играю. Плюс мы приходим и помогаем Игорю правильно подготовиться к матчам. Сейчас на сборе три вратаря: кроме меня еще Жора Кырнац и Коля Радченко. Мы работаем все вместе на команду.
ЦСКА — топ-клуб, так что я доволен своей позицией второго вратаря. Пока мне не поступало других предложений, если вдруг появится — можно их рассмотреть.
Напомним, сейв Помазуна вошел в число лучших в 3-м туре Лиги чемпионов.
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Помазун: "Тренироваться с Акинфеевым — огромный опыт для меня"
Помазун: "Тренироваться с Акинфеевым — огромный опыт для меня"