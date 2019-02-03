Талалаев: «Заявить Кокорина на Лигу Европы - очень грамотный ход „Зенита“»

Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев оценил ситуацию, сложившуюся в нападении «Зенита». Недавно состав клуба пополнил форвард Сердар Азмун, ранее выступавший за «Рубин».

Азмун и Дриусси форварды разного плана. Азмун любит открытые зоны. За счет своей сумасшедшей скорости, и стартовой, и дистанционной, может убежать один на один и решить голевой эпизод. Дриусси может играть на фланге, хорош, когда соперник выстроил эшелонированную оборону. Голевое чутье повыше у иранца, который еще и головой великолепно играет. Его приход, безусловно, добавит вариативности атакам «Зенита».

Заявить Кокорина на Лигу Европы - это очень грамотное и профессиональное решение. Заявка в еврокубки - это посыл игроку: «Мы на тебе не поставили крест, мы рассчитываем на тебя». Тренерский штаб верит, что Кокорин заиграет, как только ему это позволят.