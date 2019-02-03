Талалаев: «Заявить Кокорина на Лигу Европы - очень грамотный ход „Зенита“»

Главный тренер «Пюника» Андрей Талалаев оценил ситуацию, сложившуюся в нападении «Зенита». Недавно состав клуба пополнил форвард Сердар Азмун, ранее выступавший за «Рубин».
Азмун и Дриусси форварды разного плана. Азмун любит открытые зоны. За счет своей сумасшедшей скорости, и стартовой, и дистанционной, может убежать один на один и решить голевой эпизод. Дриусси может играть на фланге, хорош, когда соперник выстроил эшелонированную оборону. Голевое чутье повыше у иранца, который еще и головой великолепно играет. Его приход, безусловно, добавит вариативности атакам «Зенита».
Заявить Кокорина на Лигу Европы - это очень грамотное и профессиональное решение. Заявка в еврокубки - это посыл игроку: «Мы на тебе не поставили крест, мы рассчитываем на тебя». Тренерский штаб верит, что Кокорин заиграет, как только ему это позволят.
Из уважения к нормальным болельщикам Спартака....
Просто не понятно твоё желание "искать соринку в чужом глазу не видя бревно в своём"...
Из уважения к нормальным болельщикам Спартака....
Просто не понятно твоё желание "искать соринку в чужом глазу не видя бревно в своём"...
А Коко скорее всего закроют, но надежда умирает последней...
А Коко скорее всего закроют, но надежда умирает последней...
Акция с майками из той же оперы.
Дурдом и показуха всесильной и всеумной администрации.
Акция с майками из той же оперы.
Дурдом и показуха всесильной и всеумной администрации.
то есть вкладывает бабки значит кокоша должен
отработать вложенное в него.
то есть вкладывает бабки значит кокоша должен
отработать вложенное в него.
да и без этого врятли , даже если то суд будет
только в апреле так что это грезы бакланов.
да и без этого врятли , даже если то суд будет
только в апреле так что это грезы бакланов.
Неизвестно, какое решение примет суд 8 числа. И так же неизвестно, как далеко пройдёт Зенит по турнирной сетке ЛЕ. Это внутриМКАДным в радость просто освоить призовые денежки в ЛЕ, ПИТЕРСКИЕ БРАЛИ ЭТОТ КУБОК.
Конечно, вся столица ждёт посадки игрока и вылета от турок. В руководстве думают иначе...
Неизвестно, какое решение примет суд 8 числа. И так же неизвестно, как далеко пройдёт Зенит по турнирной сетке ЛЕ. Это внутриМКАДным в радость просто освоить призовые денежки в ЛЕ, ПИТЕРСКИЕ БРАЛИ ЭТОТ КУБОК.
Конечно, вся столица ждёт посадки игрока и вылета от турок. В руководстве думают иначе...
Так и Кокорина можно привезти на матч, на скамейке запасных снимут наручники, после игры снова наденут.
Так и Кокорина можно привезти на матч, на скамейке запасных снимут наручники, после игры снова наденут.
Неизвестно когда освободится, неизвестно сколько будет набирать форму. Неизвестно сколько Зенит продержится в ЛЕ.
В ближайшей перспективе, Кокорин сможет только со скамейки запасных пугать тренерский штаб своими "золотыми" куполами...
Неизвестно когда освободится, неизвестно сколько будет набирать форму. Неизвестно сколько Зенит продержится в ЛЕ.
В ближайшей перспективе, Кокорин сможет только со скамейки запасных пугать тренерский штаб своими "золотыми" куполами...
Больше смахивает на фальшивую солидарность,а не на взвешенное решение.
Ни решение суда,ни моральное состояние,ни физическое...только голые понты.
Больше смахивает на фальшивую солидарность,а не на взвешенное решение.
Ни решение суда,ни моральное состояние,ни физическое...только голые понты.
Что касается Москалева, то мы помним как Иванович наступил на ногу Роше в штрафной а свисток промолчал, как у Зобнина зафиксировали надуманный оффсайд! Так что судей получающих зарплату в офисах Газпрома оставьте при себе! Такими кадрами дорожить надо!)))
Что касается Москалева, то мы помним как Иванович наступил на ногу Роше в штрафной а свисток промолчал, как у Зобнина зафиксировали надуманный оффсайд! Так что судей получающих зарплату в офисах Газпрома оставьте при себе! Такими кадрами дорожить надо!)))