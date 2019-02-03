Cафонов: «Оштрафуйте на огромные „бабки“ Кокорина, но он должен играть»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что «Зенит» внес в заявку на Лигу Европы нападающего Александра Кокорина. На данный момент Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев находятся в СИЗО по обвинению в двух драках в центре Москвы.

Я хотел бы отметить, что руководство «Зенита» оставило его в заявке на Лигу Европы. Это серьезный психологический фактор. Клуб поддерживает игрока и пытается вытащить из неприятной ситуации. Не хочу искать оправданий Кокорину, он сам… был неправ. Однако надо потихонечку сворачивать следствие. До сих пор не могут разобраться, кто кого ударил. Больше это напоминает показательную порку. Не хочется терять хороших футболистов. Оштрафуйте на огромные «бабки» Кокорина и Мамаева, положите за их счет синтетические поля, но люди должны вернуться в футбол.