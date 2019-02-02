Грузинский хавбек Кварацхелия пройдет просмотр в «Локомотиве»

сегодня, 18:40

Полузащитник грузинского клуба «Металлург» (Рустави) Хвича Кварацхелия отправился на сбор «Локомотива» в Испанию, где пройдет просмотр. Об этом сообщил директор грузинского клуба Бадри Начавариани.

Кварацхелия поехал на сбор с «Локомотивом» по обоюдному соглашению, пока без контракта, дальнейшие вопросы по переходу футболиста мы еще не оговаривали. Все права пока остаются у «Рустави». Мы разрешили футболисту поехать на сбор, его будут там просматривать, наблюдать, и после этого будет принято решение.

Воспитанник тбилисского «Динамо» Кварацхелия выступает в «Металлурге» с марта 2018 года, провел девять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.