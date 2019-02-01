«Зенит» заплатит за Азмуна 12 млн евро

Форвард «Рубина» Сердар Азмун близок к переходу в «Зенит».
Сумма трансфера может составить суммарно 12 миллионов евро, а форвард подпишет долгосрочный контракт. Сделка может состояться уже сегодня.
Стоит отметить, что сегодня - последний день, когда клубы могут дозаявить игроков в Лигу Европы, где питерцам предстоит сыграть против «Фенербахче».
из-за двух матчей покупать: Ракицкого, Барриоса, Азмуна, Акунью...
глупость.
из-за двух матчей покупать: Ракицкого, Барриоса, Азмуна, Акунью...
глупость.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=288&v=xoubDt4O_Wo