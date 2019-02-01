«Зенит» заплатит за Азмуна 12 млн евро

сегодня, 13:50

Форвард «Рубина» Сердар Азмун близок к переходу в «Зенит».

Сумма трансфера может составить суммарно 12 миллионов евро, а форвард подпишет долгосрочный контракт. Сделка может состояться уже сегодня.

Стоит отметить, что сегодня - последний день, когда клубы могут дозаявить игроков в Лигу Европы, где питерцам предстоит сыграть против «Фенербахче».