Кагава провел фантастический дебют в чемпионате Турции

вчера, 22:00

Японский полузащитник Синдзи Кагава ярко дебютировал в составе «Бешикташа» во время матча 20-го тура чемпионата Турции против «Антальяспора» (6:2).

Футболист вышел на замену на 81-й минуте и почти сразу же забил гол. Уже через две с половиной минуты хавбек оформил дубль ударом со штрафного.

Kagawa oyuna girer girmez attı pic.twitter.com/8jey600sqG — Goal Radar (@goalradar) 3 февраля 2019 г.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 80. DAKİKADA OYUNA SOKTUĞU KAGAWA 3 DAKİKADA 2 GOL ATTI pic.twitter.com/sqm8HOMOsC — Goal Radar (@goalradar) 3 февраля 2019 г.

Напомним, 31 января «Бешикташ» арендовал Кагаву у дортмундской «Боруссии».