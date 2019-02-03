Без Месси и Роналду. Лучшие пенальтисты в истории футбола

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Знаете, у кого самый высокий процент реализации пенальти на высоком уровне? «Соккер.ру» знакомит с показателями легенд.

На любительском уровне тяжело реализовать 50 пенальти из 50 подряд. А для большого футбола реализация 87 % ударов и выше – невероятный показатель. Ведь среди вратарей всегда есть мастера отражения выстрелов с «точек». И когда такой встречается на пути, легенды проигрывают.

Для реализации пенальти всегда нужны железные эти самые. Нервы. Пенальти созданы для уверенных и хладнокровных, ведь здесь, как в случае со стрельбой из лука, нужно быть особенным. Медицинские исследования показывают, что лучшие Робин Гуды планеты – охотники и олимпийские лучники, отличаются медленным сердцебиением.

Проще говоря, четко контролируют себя и не нервничают. Со снайперами и ритмом сердца та же история, и хотя у футболистов «оружие» - нога, а задача – не попасть в «жертву», которая хочет остановить пулю-мяч, очевидно, что только уверенные в себе мужики могут удачно реализовывать пенальти годами.

Ведь это не лотерея, а игра мастерства и нервов. Поэтому Месси такой слабый при пенальти по сравнению с другими легендами? Мастерство есть, но не хватает уверенности. У Лионеля вчера стало 50 реализованных ударов в Ла Лиге – третий показатель в истории, больше только у Уго Санчеса (56 голов) и Криштиану Роналду (61 мяч с пенальти).

Но при этом 25 пенальти из 109 (с учетом послематчевых серий, хотя иногда в таком случае находят 110 пенальти) Месси не реализовал. Глобально у Лионеля 22.93 % брака – очень много промахов. У Криштиану тоже 25 удач после ударов с «точек», но у него и самих ударов больше. Значит, выше количество голов в стиле «Пеналду» - 114 забитых против 84 у Месси.

А самое главное, что у Роналду заметно выше реализация – 82 против 77 % у аргентинца. Для этого показателя отрыв в 5 процентов огромен, ведь часто отделяет великих мастеров реализации пенальти от крепких и средних. А Месси скорее в списке плохих. Будь у другого почти каждый четвертый пенальти неудачным, ему банально запретили бы подходить к «точке».

Аргентинцу в сборной и каталонском клубе все можно. Поэтому взял целых 109 попыток и 25 из них не реализовал, порадовав голкиперов соперников. У Месси в целом изумительный удар - и точный, и сильный, поэтому дело точно не в технике. Причина в психологии. До 2014 года у Лионеля процент реализации был на уровне 85-86 % - высокий.

Затем вратари начали ждать момента удара, а не гадать, и неуверенный от природы Месси начал смущаться таких моментов и стабильно мажет. Время от времени Лионель собирает волю в кулак и выдает за сезон очень удачную серию из голов с пенальти, но частенько промахивается, поскольку знает – голкиперы изучили его манеру. Но если Месси плох, то кто хорош в этом ремесле?

Узнать ответ на этот вопрос сложно, поскольку почти все известные базы данных обманывают, плохо считают как общее количество пенальти, так и число промахов. Но благодаря двум итальянским энтузиастам Анджело Вигорите и Федерико Морано, которые годами собирали статистику именно по пенальти, есть уникальная статистика.

Для начала важно отметить, что средний процент реализации пенальти для исторического топ-10 – 88.57 %, то есть нужно реализовать 41 пенальти из каждых 50, чтобы попасть в подобную компанию. Также в десятке всех времен учтены те, кто пробил с «точек» более 70 раз, ведь если футболист реализовал 9 из первых 10 пенальти, то это ничего не гарантирует.

У итальянцев рекордсменом получился Ромарио – 116 забитых мячей после минимум 123 попыток. Возможно, есть неучтенные матчи, но у бразильца процент реализации в районе 88 %, и это намного круче, чем у Месси. Более ста пенальти за карьеру реализовали только Ромарио, Роберто Баджо и Криштиану Роналду. Но первых двух Пенарио и Пенаджо при этом не называли.

В топ-10 три бразильца – Ромарио (116 голов после примерно 130 попыток), Роберто Динамит (79 из 89) и Зико (93 из примерно 105 попыток). Также здесь общепризнанные мастера, вроде Кумана, Баджо и Марадоны. Еще два шотландца - защитник Грэм Александер (77 из 83) и Рэй Стюарт (81 из 91 удара). Ну и португалец Роналду в этой компании, выше Пеле и десятков других легенд футбола.

А самого интересного участника оставляем на десерт, поскольку по проценту реализованных ударов один из лучших в истории. Невероятно, но факт – мексиканский форвард Куатемок Бланко пробил 73 пенальти за карьеру и не реализовал всего 2 удара. Реализация 97.26 % - один из самых главных мастеров пенальти в истории.

Рядом можно поставить Мэттью Ле Тиссье – английский нападающий так ни разу не забил за сборную Англии, зато реализовал 49 из 50 ударов, то есть 98 %. Также стоит отметить Мендьету. У испанца 29 ударов из 30. Еще Литманен (28 из 29), Кубала (27 из 28), Паненка (24 из 25) в редком клубе легенд, у которых 96 и больше процентов реализованных одиннадцатиметровых. Хотя у всех попыток за карьеру было меньше тридцати…

А отдельно стоит сказать о Кройфе. Многие фанаты голландца приписывают ему 76 голов с пенальти после 86 попыток, но есть сомнения, что Йохан реализовал именно 92.68 % ударов. С другой стороны, если вспомните, что Марадону, Ромарио, Зико, Кумана и Роналду объединяет – очень любят и ценят себя, то окончательно убедитесь, что секрет удачных пенальти в головах бьющих, и Йохан подходил для такой работы.

Также Марко Ван Бастен реализовал 56 из 59 ударов с «точек», поскольку являлся уверенным форвардом, умевшим отключать нервы при исполнении приговора. У Мишеля Платини аналогичная история – и себя обожает, и 49 из 52 пенальти без проблем реализовал. А вот у Ширера и Лэмпарда шикарная статистика в рамках АПЛ – 56 и 43 гола, но в целом промахов хватало, брак в 15-16 %.

А если с высокого уровня Пушкаша, Маттеуса, Дель Пьеро или Джоркаеффа с их выдающимися показателями – Юрий, например, забил 57 пенальти из 61, нырнуть в чемпионат Албании, то найдете крайне редкостного рекордсмена. У Ледио Пано – хавбека с греческими корнями из Албании, 50 реализованных пенальти из 50. Это единственный столь частый «палач» со 100 % реализации.

Даже у Франческо Тотти из 113 пенальти за карьеру только 91 реализованный удар, то есть 80.53 %. Зидан, промазав 4 раза из 21, стабильно к «точкам» не приближался. У бразильца Роналдо все с пенальти было шикарно – 92 % реализовал, забил 58 мячей после 63 попыток. Роналдиньо не такой уверенный в себе, смазал 17 раз – 81 гол после 98 попыток. А вот у американца Лэндона Донована все неплохо, ведь забил 56 раз из 61.

Герд Мюллер был прекрасен – 74 из 88 ударов пришли в цель. У Эйсебиу высокий процент, 53 гола после 58 попыток. Отдельно надо выделить Рожериу Сени – вратарь бил своих нещадно. Впрочем, часто со штрафных, в 20 % случаев щадил коллег с «точек», реализовал 79 приговоров из 98. Ривалдо, Ван Хойдонк, Сократис, Лэмпард, Папен, Ван Нистелрой, Шевченко и Ди Натале собрали за карьеру более 40 реализованных пенальти с высоким процентами точности.

Но пропуск в рай для мастеров реализации пенальти досрочно получают всего несколько мастеров. Это Ледио Пано – албанец 50 раз подряд не промахнулся, это сложно в любой профессиональной лиге. Мэттью Ле Тиссье – 49 голов после 50 попыток, Куатемок Бланко – 71 гол после 73 приговоров. Также Марко Ван Бастен – 56 точных ударов из 59, Мишель Платини – 49 из 52. Юрий Джоркаефф – 57 голов после 61 попытки. У всех от 49 мячей и больше, а также реализация выше 93 %.

Роналду с меткостью в 82 % и Месси с показателем 77 % в список идеальных мастеров исполнения пенальти явно не входят, даже реализация в 90 % им не светит. Зато по 25 промахов, и очень похоже, что это мировой рекорд. Только португальцу и аргентинцу позволяли столько раз пробовать снова после неудачных отрезков. Лишь у Роберто Баджо и Франческо Тотти похожее число проигранных дуэлей – 20 и 22, но место в списке легенд футбола.

А короли здесь другие – названные выше с Бланко, Ван Бастеном и Джоркаеффом на вершине как самыми эффективными и одновременно выделяющимися по количеству мячей. А отдельно идет голландец Кройф. Даже если его биографы спрятали от нас парочку промахов, то Йохан реализовал 76 ударов, и не исключено, что у него менее 10 % промахов. Прекрасный результат, как и у Зико (93 гола), Кумана (86), Маттеуса (72), Марадоны (93) и Пеле (83), хотя у этих легенд процент реализации ниже 93 %.

Также очень скоро должны побить мировой рекорд по общему количеству реализованных пенальти. У Ромарио насчитали 116 точных ударов, а у Роналду уже 114 успешных «приговоров». В таком случае оправдает свое давнее прозвище – на столь высоком уровне подобное число реализованных пенальти видим всего третий раз в истории. Роберто Баджо имеет 113 мячей (133 попытки), у Ромарио на три больше, а Роналду нужно 117 голов, чтобы выйти на первое место не только по общему количеству промахов, которое пока делит с Месси.