Без Месси и Роналду. Лучшие пенальтисты в истории футбола

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 Матч завершен  Лестер Сити 0:1  Ман Юнайтед 13 5.1 1.28
19:30 Матч завершен  Манчестер Сити 3:1  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 Матч завершен  Бетис 1:0  Атлетико М - - -
20:30 Закончился первый тайм  Эйбар 1:0  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.35 1.7 6.2
17:00 Матч завершен  Дженоа 1:1  Сассуоло 2.9 2.4 3.4
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:1  Фиорентина 4.3 2.3 2.6
20:00 Идет второй тайм, 61’  Интер 0:1  Болонья 1.4 4.4 8.8
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.25
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Аугсбург 3:0  Майнц 1.48 4.15 7.5
20:00 67’  Штутгарт 0:1  Фрайбург 2.25 3.3 3.2
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Ним 1:1  Монпелье 1.4 3.85 12.5
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 3.8 3.95 1.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 1:1 Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 3.2 1.63 6.4
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина 0:1 Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 9.5 3.9 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 11.5 5.1 1.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.27 5.1 10
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 1:1 Логотип футбольный клуб ГентГент 2 2.45 6.5
20:00 64’ Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1:1 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.08 3.3 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.98 3.45 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.3
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 4.05 1.75 3.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 3:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 3.05 2.7 2.7
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 1.55 4.5 5
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.22 4.9 17
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 3.4 1.55 7.2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 13 4.3 1.3
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 0:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 8.5 1.27 5.7
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 0:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 9 1.17 8.5
20:00 65’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 0:0 Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 6
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:1 Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.5 2.75 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1:1 Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.1 3.15 3.4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.37 4.5 7.8
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2:1 Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.35 4.2 10.5
20:00 69’ Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 0:0 Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.9 2.7 2.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3:0 Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.95 2.5 6.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1:1 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.55 2.3 4.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 0:0 Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3.4 2.35 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:1 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 7.9 4.1 1.4
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1:2 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 1:1 Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 61’ Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 62’ Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 0:0 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль 5:1 Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:1 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2:2 Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
17:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 1:2 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:2 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 3:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 0:2 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 1:2 Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш 0:1 Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 2.55 3.55
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 0:2 Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 21’ Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 21 1.25 4.7
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 4:3 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 23 4.5 1.25
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.12 8.5 18
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2:0 Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.75 2.3 3.65
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
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Без Месси и Роналду. Лучшие пенальтисты в истории футбола

сегодня, 17:40

Знаете, у кого самый высокий процент реализации пенальти на высоком уровне? «Соккер.ру» знакомит с показателями легенд.

На любительском уровне тяжело реализовать 50 пенальти из 50 подряд. А для большого футбола реализация 87 % ударов и выше – невероятный показатель. Ведь среди вратарей всегда есть мастера отражения выстрелов с «точек». И когда такой встречается на пути, легенды проигрывают.

Для реализации пенальти всегда нужны железные эти самые. Нервы. Пенальти созданы для уверенных и хладнокровных, ведь здесь, как в случае со стрельбой из лука, нужно быть особенным. Медицинские исследования показывают, что лучшие Робин Гуды планеты – охотники и олимпийские лучники, отличаются медленным сердцебиением.

Проще говоря, четко контролируют себя и не нервничают. Со снайперами и ритмом сердца та же история, и хотя у футболистов «оружие» - нога, а задача – не попасть в «жертву», которая хочет остановить пулю-мяч, очевидно, что только уверенные в себе мужики могут удачно реализовывать пенальти годами.

Ведь это не лотерея, а игра мастерства и нервов. Поэтому Месси такой слабый при пенальти по сравнению с другими легендами? Мастерство есть, но не хватает уверенности. У Лионеля вчера стало 50 реализованных ударов в Ла Лиге – третий показатель в истории, больше только у Уго Санчеса (56 голов) и Криштиану Роналду (61 мяч с пенальти).

Но при этом 25 пенальти из 109 (с учетом послематчевых серий, хотя иногда в таком случае находят 110 пенальти) Месси не реализовал. Глобально у Лионеля 22.93 % брака – очень много промахов. У Криштиану тоже 25 удач после ударов с «точек», но у него и самих ударов больше. Значит, выше количество голов в стиле «Пеналду» - 114 забитых против 84 у Месси.

А самое главное, что у Роналду заметно выше реализация – 82 против 77 % у аргентинца. Для этого показателя отрыв в 5 процентов огромен, ведь часто отделяет великих мастеров реализации пенальти от крепких и средних. А Месси скорее в списке плохих. Будь у другого почти каждый четвертый пенальти неудачным, ему банально запретили бы подходить к «точке».

Аргентинцу в сборной и каталонском клубе все можно. Поэтому взял целых 109 попыток и 25 из них не реализовал, порадовав голкиперов соперников. У Месси в целом изумительный удар - и точный, и сильный, поэтому дело точно не в технике. Причина в психологии. До 2014 года у Лионеля процент реализации был на уровне 85-86 % - высокий.

Затем вратари начали ждать момента удара, а не гадать, и неуверенный от природы Месси начал смущаться таких моментов и стабильно мажет. Время от времени Лионель собирает волю в кулак и выдает за сезон очень удачную серию из голов с пенальти, но частенько промахивается, поскольку знает – голкиперы изучили его манеру. Но если Месси плох, то кто хорош в этом ремесле?

Узнать ответ на этот вопрос сложно, поскольку почти все известные базы данных обманывают, плохо считают как общее количество пенальти, так и число промахов. Но благодаря двум итальянским энтузиастам Анджело Вигорите и Федерико Морано, которые годами собирали статистику именно по пенальти, есть уникальная статистика.

Для начала важно отметить, что средний процент реализации пенальти для исторического топ-10 – 88.57 %, то есть нужно реализовать 41 пенальти из каждых 50, чтобы попасть в подобную компанию. Также в десятке всех времен учтены те, кто пробил с «точек» более 70 раз, ведь если футболист реализовал 9 из первых 10 пенальти, то это ничего не гарантирует.

У итальянцев рекордсменом получился Ромарио – 116 забитых мячей после минимум 123 попыток. Возможно, есть неучтенные матчи, но у бразильца процент реализации в районе 88 %, и это намного круче, чем у Месси. Более ста пенальти за карьеру реализовали только Ромарио, Роберто Баджо и Криштиану Роналду. Но первых двух Пенарио и Пенаджо при этом не называли.

В топ-10 три бразильца – Ромарио (116 голов после примерно 130 попыток), Роберто Динамит (79 из 89) и Зико (93 из примерно 105 попыток). Также здесь общепризнанные мастера, вроде Кумана, Баджо и Марадоны. Еще два шотландца - защитник Грэм Александер (77 из 83) и Рэй Стюарт (81 из 91 удара). Ну и португалец Роналду в этой компании, выше Пеле и десятков других легенд футбола.

А самого интересного участника оставляем на десерт, поскольку по проценту реализованных ударов один из лучших в истории. Невероятно, но факт – мексиканский форвард Куатемок Бланко пробил 73 пенальти за карьеру и не реализовал всего 2 удара. Реализация 97.26 % - один из самых главных мастеров пенальти в истории.

Рядом можно поставить Мэттью Ле Тиссье – английский нападающий так ни разу не забил за сборную Англии, зато реализовал 49 из 50 ударов, то есть 98 %. Также стоит отметить Мендьету. У испанца 29 ударов из 30. Еще Литманен (28 из 29), Кубала (27 из 28), Паненка (24 из 25) в редком клубе легенд, у которых 96 и больше процентов реализованных одиннадцатиметровых. Хотя у всех попыток за карьеру было меньше тридцати…

А отдельно стоит сказать о Кройфе. Многие фанаты голландца приписывают ему 76 голов с пенальти после 86 попыток, но есть сомнения, что Йохан реализовал именно 92.68 % ударов. С другой стороны, если вспомните, что Марадону, Ромарио, Зико, Кумана и Роналду объединяет – очень любят и ценят себя, то окончательно убедитесь, что секрет удачных пенальти в головах бьющих, и Йохан подходил для такой работы.

Также Марко Ван Бастен реализовал 56 из 59 ударов с «точек», поскольку являлся уверенным форвардом, умевшим отключать нервы при исполнении приговора. У Мишеля Платини аналогичная история – и себя обожает, и 49 из 52 пенальти без проблем реализовал. А вот у Ширера и Лэмпарда шикарная статистика в рамках АПЛ – 56 и 43 гола, но в целом промахов хватало, брак в 15-16 %.

А если с высокого уровня Пушкаша, Маттеуса, Дель Пьеро или Джоркаеффа с их выдающимися показателями – Юрий, например, забил 57 пенальти из 61, нырнуть в чемпионат Албании, то найдете крайне редкостного рекордсмена. У Ледио Пано – хавбека с греческими корнями из Албании, 50 реализованных пенальти из 50. Это единственный столь частый «палач» со 100 % реализации.

Даже у Франческо Тотти из 113 пенальти за карьеру только 91 реализованный удар, то есть 80.53 %. Зидан, промазав 4 раза из 21, стабильно к «точкам» не приближался. У бразильца Роналдо все с пенальти было шикарно – 92 % реализовал, забил 58 мячей после 63 попыток. Роналдиньо не такой уверенный в себе, смазал 17 раз – 81 гол после 98 попыток. А вот у американца Лэндона Донована все неплохо, ведь забил 56 раз из 61.

Герд Мюллер был прекрасен – 74 из 88 ударов пришли в цель. У Эйсебиу высокий процент, 53 гола после 58 попыток. Отдельно надо выделить Рожериу Сени – вратарь бил своих нещадно. Впрочем, часто со штрафных, в 20 % случаев щадил коллег с «точек», реализовал 79 приговоров из 98. Ривалдо, Ван Хойдонк, Сократис, Лэмпард, Папен, Ван Нистелрой, Шевченко и Ди Натале собрали за карьеру более 40 реализованных пенальти с высоким процентами точности.

Но пропуск в рай для мастеров реализации пенальти досрочно получают всего несколько мастеров. Это Ледио Пано – албанец 50 раз подряд не промахнулся, это сложно в любой профессиональной лиге. Мэттью Ле Тиссье – 49 голов после 50 попыток, Куатемок Бланко – 71 гол после 73 приговоров. Также Марко Ван Бастен – 56 точных ударов из 59, Мишель Платини – 49 из 52. Юрий Джоркаефф – 57 голов после 61 попытки. У всех от 49 мячей и больше, а также реализация выше 93 %.

Роналду с меткостью в 82 % и Месси с показателем 77 % в список идеальных мастеров исполнения пенальти явно не входят, даже реализация в 90 % им не светит. Зато по 25 промахов, и очень похоже, что это мировой рекорд. Только португальцу и аргентинцу позволяли столько раз пробовать снова после неудачных отрезков. Лишь у Роберто Баджо и Франческо Тотти похожее число проигранных дуэлей – 20 и 22, но место в списке легенд футбола.

А короли здесь другие – названные выше с Бланко, Ван Бастеном и Джоркаеффом на вершине как самыми эффективными и одновременно выделяющимися по количеству мячей. А отдельно идет голландец Кройф. Даже если его биографы спрятали от нас парочку промахов, то Йохан реализовал 76 ударов, и не исключено, что у него менее 10 % промахов. Прекрасный результат, как и у Зико (93 гола), Кумана (86), Маттеуса (72), Марадоны (93) и Пеле (83), хотя у этих легенд процент реализации ниже 93 %.

Также очень скоро должны побить мировой рекорд по общему количеству реализованных пенальти. У Ромарио насчитали 116 точных ударов, а у Роналду уже 114 успешных «приговоров». В таком случае оправдает свое давнее прозвище – на столь высоком уровне подобное число реализованных пенальти видим всего третий раз в истории. Роберто Баджо имеет 113 мячей (133 попытки), у Ромарио на три больше, а Роналду нужно 117 голов, чтобы выйти на первое место не только по общему количеству промахов, которое пока делит с Месси.

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авито
авито
   246 / 817
сегодня в 19:16
Короче сплошая математика. 5+
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   47 / 817
сегодня в 19:01
Игнашевич лучший!
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   671 / 817
сегодня в 18:26
Свой главный пеналь в жизни Баджо всё-же смазал. И уж никто не сомневается, что марокканская португалка наколотит с точки ещё полтора-два десятка мячей, благо, что в пользу Ювентуса эти пенки исправно назначают, возможно не такие нелепые и бредовые как в пользу сливочного кабинета, но у Юве всё ещё впереди - кристинка и нырять всех научит, и ручёнками размахивать, и делать жалобную плаксивую физиономию при падении в штрафной, да так, что никакой VAR не поможет...
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