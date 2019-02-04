Бакаев: «„Спартаку“ не очень подходила тактика 4-3-3»

Хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о работе Массимо Карреры в московском клубе.

Если честно, мне кажется, что «Спартаку» не очень подходила тактика 4-3-3. Когда в составе есть Луис Адриано и Зе Луиш, то кто-то из них должен сидеть на замене лишь из-за схемы… Значит, потенциал команды не использовался полностью.



Но давайте так. После увольнения Аленичева ему дали шанс, а игроки в него поверили. Все игроки — Комбаров, Глушаков, Ребров и остальные. Команда была одним целым, и это принесло титул. Чуть позже всё стало непросто: часто менялись тренеры, игрокам стало непонятно, в какой футбол их просят играть.