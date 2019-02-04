Ракицкий исчез из списка игроков сборной на сайте Федерации футбола Украины

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 30’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 27’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 26’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Ракицкий исчез из списка игроков сборной на сайте Федерации футбола Украины

сегодня, 15:11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола страны. 

Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» в январе из «Шахтера», после чего на Украине началась полемика по поводу целесообразности вызова футболиста в главную команду страны.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов. 

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
   218 / 801
сегодня в 20:28
Ярославу от этого только лучше. Скоро и так исчезнет страна 404. Гыгыгы
Коллега, если это случится, я Вам вышлю самый лучший коньяк, какой Вам по душе!!!!! Тока скажите адрес.
ЮЗИК
ЮЗИК
   239 / 801
сегодня в 19:34
Думаю он догадывался о последствиях
Литейный 4
Литейный 4 ответил Leningrad 84
   5 / 801
сегодня в 19:06
Действительно, очень трудно запомнить сложное "украинское" имя - Ярослав!
Имя Ярослав — мужское славянское имя. Одно из немногих славянских имён, принятых Русской Православной Церковью. А в Окраине сейчас Томас ( Моющий пылесос, производства Германия). Гыгыгы
RIR68
RIR68
   38 / 801
сегодня в 18:36
взрослый дядька. знал, на что шёл. значит всё устраивает. удачи.
dzvinka
dzvinka ответил 13 RUS
   31 / 801
сегодня в 18:17
Позор футболу украины,подмялись под бандеровскую власть
ты болееш? антигистаминные препараты уже пробывал принимать? не помогают?
13 RUS
13 RUS
   190 / 801
сегодня в 18:11
Позор футболу украины,подмялись под бандеровскую власть
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Napoleon Bonapart
   112 / 801
сегодня в 17:20
В п.....е.
Аллах Акбар!
Шишанутый
Шишанутый ответил Leha-ha50
   54 / 801
сегодня в 17:16
Чего же они такие правильные на Зинченко не наезжают??? Парень играл в России, всегда доброжелательно отзывался об Уфе, поздравил всех с новым годом...и никакой реакции?!? А потому что молодой, перспективный, жалко такого терять. Ох, хитрющие эти салоеды!!!
Ключевое слово "играл".
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Рoнальдиньo
   218 / 801
сегодня в 16:42
где?
В п.....е.
parallels
parallels ответил Leningrad 84
   4 / 801
сегодня в 16:29
Заголовок некорректный! Правильно: "Политизированные ФФУ-шники вычеркнули Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины".
скорее, ффу тут не при делах. им что сказали сверху - то они и сделали. тут недавно же кто-то от них выступал, что футбол вне политики, и всё такое.
Leningrad 84
Leningrad 84
   129 / 801
сегодня в 16:26
Заголовок некорректный!
Правильно: "Политизированные ФФУ-шники вычеркнули Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины".
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Footbolista
   129 / 801
сегодня в 16:20
Был футболист...нет футболиста...но параллельно) стыдно за зенит...
Пой, Светик, не стыдись...
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Гавроша
   112 / 801
сегодня в 16:18
Обыкновенный фашизм.
где?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил time out
   129 / 801
сегодня в 16:18
Из списка сборной убрали, значит в список "Миротворца" внесут. Где-то убыло, где-то прибудет.
Да нас рать...
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Литейный 4
   112 / 801
сегодня в 16:18
Ярославу от этого только лучше. Скоро и так исчезнет страна 404. Гыгыгы
    time out
    time out
       68 / 801
    сегодня в 16:16
    Из списка сборной убрали, значит в список "Миротворца" внесут. Где-то убыло, где-то прибудет.
    Leningrad 84
    Leningrad 84 ответил 161регион
       129 / 801
    сегодня в 16:13
    Ты уже и его имя выучил???бу га га га
    Действительно, очень трудно запомнить сложное "украинское" имя - Ярослав!
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответил Литейный 4
       218 / 801
    сегодня в 16:12
    Ярославу от этого только лучше. Скоро и так исчезнет страна 404. Гыгыгы
    +100000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    STVA 1
    STVA 1
       80 / 801
    сегодня в 16:12
    Почему то я не удивлен.А Тарасов сказал , что футбол вне политики.
    Рoнальдиньo
    Рoнальдиньo
       112 / 801
    сегодня в 16:10
    Всё правильно, надо врагов, предателей исключать!!!!!! Пусть в Зените играет и в сборной России как Каряка
    Mangur
    Mangur
       238 / 801
    сегодня в 16:09
    Ракитский украинской не простит что он выбрал лучшую жизнь что в Украине
    Рoнальдиньo
    Рoнальдиньo ответил Jeck Denielse
       112 / 801
    сегодня в 16:08
    Перевал Дятлова...Бермудский треугольник...Снежный человек...Изчезновение Ракицкого из списка....... Сколько же ещё тайн и загадок .....))
    А самая большая загадка, сколько же денег вбухают еще народных в один проект с берегов Невы?
    161регион
    161регион ответил Литейный 4
       72 / 801
    сегодня в 16:04
    Ты уже и его имя выучил???бу га га га
    Литейный 4
    Литейный 4
       5 / 801
    сегодня в 16:02
    Ярославу от этого только лучше. Скоро и так исчезнет страна 404. Гыгыгы
    kolpankolpan
    kolpankolpan ответил Footbolista
       254 / 801
    сегодня в 16:01
    Был футболист...нет футболиста...но параллельно) стыдно за зенит...
    Вон оно как. Сам себе втыкаешь параллели ух....выдержишь ли бедолага всех толстяков?
    Семьнуль команда
    Семьнуль команда
       275 / 801
    сегодня в 15:58
    Если бы в хрюшатник перешел, то хохлы бы подумали убирать его из сборной или нет, все же хрюшки ближе к хохлам.
    161регион
    161регион
       72 / 801
    сегодня в 15:57
    Это не новость,это сенсация!!!срочно выпустить выпуски новостей по всем каналам.....бу га га га....соккер еще ее и выделил жирным.....
    Ваще по бэну на этого ракицкого и всю эту акраину
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       218 / 801
    сегодня в 15:44
    Молодец, Ракитцкий!!!!! Так, держать!!!!! Никогда не пел гимн Украины, знал парень, что к чему!!!!! Молодец, уважаю таких!!!!! Фашизм- не пройдёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    SHMEL
    SHMEL
       28 / 801
    сегодня в 15:39
    Ожидаемо.У них все что связано с Россией как кость в горле.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
       254 / 801
    сегодня в 15:37
    Да поклал он на всех кретинов....Иначе не перешел бы.Удачи ему в Зените!
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