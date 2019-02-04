Ракицкий исчез из списка игроков сборной на сайте Федерации футбола Украины

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола страны.
Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» в январе из «Шахтера», после чего на Украине началась полемика по поводу целесообразности вызова футболиста в главную команду страны.
В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов.
Правильно: "Политизированные ФФУ-шники вычеркнули Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины".
Правильно: "Политизированные ФФУ-шники вычеркнули Ярослава Ракицкого из списка игроков сборной Украины".
Ваще по бэну на этого ракицкого и всю эту акраину
Ваще по бэну на этого ракицкого и всю эту акраину