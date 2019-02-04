Ракицкий исчез из списка игроков сборной на сайте Федерации футбола Украины

сегодня, 15:11

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий больше не значится в списке игроков сборной Украины, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола страны.

Напомним, что игрок перебрался в «Зенит» в январе из «Шахтера», после чего на Украине началась полемика по поводу целесообразности вызова футболиста в главную команду страны.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча и забил 5 голов.