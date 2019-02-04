«Ювентус» оштрафует Дибалу

сегодня, 16:33

Сообщается, что «Ювентус» оштрафует нападающего Пауло Дибалу.

В матче 22-го тура Серии А против «Пармы» форвард остался на скамейке запасных. После последней реализованной замены туринского клуба футболист покинул скамейку и ушел в раздевалку. Такой жест не понравился руководству клуба. С футболистом была организована воспитательная беседа, а также наложен денежный штраф.