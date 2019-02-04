«Ювентус» оштрафует Дибалу

Сообщается, что «Ювентус» оштрафует нападающего Пауло Дибалу.
В матче 22-го тура Серии А против «Пармы» форвард остался на скамейке запасных. После последней реализованной замены туринского клуба футболист покинул скамейку и ушел в раздевалку. Такой жест не понравился руководству клуба. С футболистом была организована воспитательная беседа, а также наложен денежный штраф.
Когда роналду перешёл в Реал, там сразу стали гнобить Игуаина, который забивал больше него.)))
Сейчас роналду перешёл в Ювентус и там сразу стали гнобить Дибалу, который забивал больше него.)))
Когда роналду перешёл в Реал, там сразу стали гнобить Игуаина, который забивал больше него.)))
Сейчас роналду перешёл в Ювентус и там сразу стали гнобить Дибалу, который забивал больше него.)))