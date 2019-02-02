Защитник «Лацио» Раду дисквалифицирован на 4 матча в Кубке Италии

сегодня, 02:51

Защитник «Лацио» Штефан Раду дисквалифицирован на 4 матча в Кубке Италии после встречи с «Интером» (1:1, 4:3 - пенальти) в четвертьфинале турнира.

На последних минутах компенсированного времени главный арбитр встречи Розарио Абиссо назначил пенальти в ворота римлян, который реализовал форвард «нерадзурри» Мауро Икарди.

Комитет Итальянской федерации футбола решил наказать Раду четырёхматчевой дисквалификацией, так как «после назначения пенальти он яростно оспаривал решение судьи, выкрикивая неуважительные слова», а также «слегка подтолкнул рефери в грудь».

Напомним, нападающий «Ромы» Эдин Джеко был также наказан комитетом за плевок в арбитра в матче с «Фиорентиной» (1:7).