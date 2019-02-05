Дегтярев: «Письмо Кокорина может быть расценено неоднозначно»

Председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что публичное письмо форварда «Зенита» Александра Кокорина может быть расценено неоднозначно.

Опубликование письма именно накануне суда может быть расценено неоднозначно. Не хотелось бы, чтобы его широкое обсуждение в СМИ оказалось частью кампании по давлению на суд. При этом раскаяться никогда не поздно. Жаль и потерпевших, и молодых спортсменов, которые ломают себе карьеру. Уверен, что суд примет во внимание все обстоятельства и, не зависимо от публикации, вынесет объективное решение.