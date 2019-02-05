Шикунов: «Кокорина с Мамаевым пора простить»

Экс-вице-президент «Ростова» и бывший технический директор «Спартака» Александр Шикунов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО. Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они — люди не очень бедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба все хорошо поняли и осознали.

Сначала все, конечно, отреагировали жестко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов.