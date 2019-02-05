Адвокат: «Кокорин постоянно публично высказывает свою позицию»

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина прокомментировал публичное письмо футболиста.

Видел это письмо. Вроде как, он написал кому-то из своих болельщиков, который его поддерживает.

Я с ним это письмо не обсуждал, но, насколько мне известно, он сам его написал кому-то из тех, с кем постоянно состоит в переписке. Не знаю точно, кому.

Письмо повлияет на завтрашнее заседание? Эта позиция в каждом заседании декларируется. Он везде признает вину в той части, которая разумна. Вину в причинении побоев Соловчуку не признает, и собственно это ничем не подтверждается, кроме ложных показаний самого Соловчука. Вину по причинению повреждений Паку Саша признает, но не признает вину в хулиганстве. Это постоянно до всех доводится. Он уже перед Паком публично извинялся. Понимаете, у нас в деле нет гражданских исков. Как загладить ущерб, если сами потерпевшие этого ущерба не видят? Имеется в виду в материальном выражении. Кокорин постоянно публично высказывает свою позицию. Не знаю, как суд это воспримет.