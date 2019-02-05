Нигматуллин: «„Рубину“ не хватает вектора развития, команду лихорадит»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о «Рубине».

«Рубину» не хватает вектора развития. Как я вижу, команду жутко лихорадит: то вбухиваются огромные деньги в иностранцев среднего уровня, то команда падает до нищеты, как сейчас. Вот когда в «Рубин» придет хоть какая-то стабильность, тогда придут и результаты.

Перспективы Акбашева и Пантелеева? Бердыев — один из лучших в России по умению раскрывать таланты. В свое время, если помните, Курбан Бекиевич виртуозно реанимировал карьеры многих футболистов, да и сейчас такая способность у него явно осталась. Понятно, что в ФНЛ он заглядывает не от хорошей жизни. С другой стороны, эта ситуация мне намного больше по душе, чем то, что творилось в «Рубине» пару лет назад. По крайней мере, сейчас у клуба появилась нормальная селекционная работа. Лучше давать шанс молодым и талантливым, чем выбрасывать десятки миллионов евро на всяких иностранцев.

«Испанский» «Рубин» — 2016/2017 — это вообще был ужас. С жиру бесились только так! Это было глупо, и вот к чему всё это привело. Да, Хави Грасия — неплохой тренер, и «Уотфорд» с ним в этом сезоне блестяще стартовал. Но нельзя в Казани построить команду, состоящую из одних испанцев и других иностранцев. В свое время так же погорел «Анжи», когда решили собрать громкие имена. Не деньги играют на поле и не имена.