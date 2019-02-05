Силкин: «Возможно, у „Зенита“ есть информация относительно судьбы Кокорина»

Российский тренер Сергей Силкин, работавший с Александром Кокориным в «Динамо», прокомментировал включение находящегося в СИЗО нападающего в заявку «Зенита» на матчи Лиги Европы.

Возможно, у «Зенита» есть какая-то информация относительно дальнейшей судьбы Кокорина, и клуб решил перестраховаться и заявил игрока. Наверное, надеются, что он всё-таки сможет помочь команде. Если его выпустят уже на этой неделе, то еще месяца полтора-два придется возвращать его былую форму. Наверное, Саша захочет форсировать эти сроки, но это может не пойти ему на пользу.