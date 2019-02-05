Булыкин заступился за Кокорина и Мамаева

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заступился за полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.

У них за спиной не было никакого криминала. Их сложно назвать рецидивистами. Думаю, в СИЗО они сто раз подумали о своем поведении. На мой взгляд, суд уже давно мог ограничиться условным сроком и позволить Кокорину с Мамаевым вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Пусть на воле искупят свою вину добрыми делами.

Не пытаюсь оправдать Кокорина с Мамаевым, но, считаю, достаточно будет приговорить их к условному сроку, учитывая, что они никого не обокрали, не убили и не оставили потерпевших инвалидами.