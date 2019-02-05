«Ювентус» купит трех игроков, чтобы порадовать Роналду

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 88’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 85’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 58’ Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 1:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 57’ Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Ювентус» купит трех игроков, чтобы порадовать Роналду

сегодня, 16:16

Источник из Италии сообщает, что «Ювентус» планирует совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему Криштиану Роналду.

Португалец хочет видеть в туринском клубе Иско и Марсело, с которыми играл в «Реале». Также состав «старой синьоры» может пополнить полузащитник «сливочных» Хамес Родригес, выступающий в «Баварии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что колумбиец намерен покинуть немецкий клуб.

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU ответил cevin cigan
   145 / 785
сегодня в 18:36
Может быть что-то тут есть, но про требование Роналду, конечно, бред. Ювентус часто брал игроков у которых были проблемы в предыдущем клубе: Хедира, Куадрадо, Джан, Коста, Бонуччи, Роналду, Рэмзи.
Хамес проваливается Баварии, капризный Иско уже всех достал в Мадриде, ну а Марсело, возможно, хочет сменить обстановку. А Реалу крупные продажи помогут обновить состав. Появятся деньги на Мбаппе и по сути бесплатный Сандро. Не так уж неправдоподобно.
juvenale
juvenale ответил Гавроша
   18 / 785
сегодня в 18:32
Все не оплатит - он только 30 получает. А кое-что может оплатить, но платить за все будет ювентус.
он 100ку минимум имеет в год со всякими спонсорами
juvenale
juvenale ответил ozdo
   18 / 785
сегодня в 18:30
Всех кого ты назвал, но уровень ниже Роналду... к тому же и в МС в его истории не было игрока уровня Роналду... По поводу заднеприводного это очень хейтерское мнение, которое тебя не очень красит.
на уровень ниже))) ты футбол с каких годов смотреть начал
Juve14
Juve14
   524 / 785
сегодня в 18:30
Порадовать))) смешно
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   18 / 785
сегодня в 18:29
Ахахаха. Тащёр даже в колхозной лиге никто без паса на пустые. Перес девять лет терпел эти капризы. Даже Рауля выкинул из клуба по приказу марокканца. На сколько хватит Ювентус ? =)
а теперь зайди и посмотри на каком он месте в списке бомбардиров,посмотрим где будет гном в 34
Гавроша
Гавроша ответил juvenale
   43 / 785
сегодня в 18:27
Понятно что фэйк,но еще тогда Каземиро прихватите и пусть Роналду все трансферы оплатит
Все не оплатит - он только 30 получает. А кое-что может оплатить, но платить за все будет ювентус.
juvenale
juvenale ответил allemz
   18 / 785
сегодня в 18:27
Скатился Ювентус.. Команда Дель Пьеро, Трезеге и Буффона превращается в публичный дом для заднеприводных старперов.
с каких это пор хамес и иско старые)
juvenale
juvenale
   18 / 785
сегодня в 18:26
Понятно что фэйк,но еще тогда Каземиро прихватите и пусть Роналду все трансферы оплатит
Гавроша
Гавроша
   43 / 785
сегодня в 18:26
Так и надо было писать, что ювентус купит трех игроков чтобы угодить роналду.
No problem
No problem
   37 / 785
сегодня в 18:10
Мокрое полотенце с фото Месси,и толпа персофанов гнома полетели!))))).
cevin cigan
cevin cigan
   107 / 785
сегодня в 17:48
"Новость" высосанная" из следующих умозаключений барсуков.......... Марса ни кто не гонит из Реала,просто Ригелон сейчас реально лучший на его в позиции(это ему 22,а Марсу с проблемами с весом в 31)Иско-реально проигрывает место в основе Себальосу(и причём по делу-поверьте это так!) Хамес.............сбитый толстый лётчик............вот нормальный человек,в эту хрень поверит??? Да...только барсуки!
mangoх12
mangoх12
   5 / 785
сегодня в 17:47
вот радость то для мясных
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   250 / 785
сегодня в 17:41
Чем бы дитя не тешилось, лишь-бы не плакало.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 785
сегодня в 17:39
Марселло топ
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   60 / 785
сегодня в 17:38
Хамеса могли бы и урвать Юве, классный же игрок.
Вроде в Баварии он и не играет, а на скамейке сидит..
Да и Иско тоже, но они с Хамесом на одной позиции играют по сути.
Хамес на чм в 2014 блеснул и в Реале скис совсем..
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 785
сегодня в 17:23
Просто порадовать??? Даже страшно представить, что он попросит на свой очередной день рождения????.......и 8 матра???
shur
shur
   675 / 785
сегодня в 17:09
Бандерлоговское племя из болот Каталонии выползло!!!
mihaluch
mihaluch
   130 / 785
сегодня в 17:09
Ювентус купит трёх клоунов чтобы рассмешить Роналду.
allemz
allemz ответил ozdo
   10 / 785
сегодня в 17:03
Всех кого ты назвал, но уровень ниже Роналду... к тому же и в МС в его истории не было игрока уровня Роналду... По поводу заднеприводного это очень хейтерское мнение, которое тебя не очень красит.
Хорошо, что не было. Не нужны такие.
Ты за Реал болеешь или персофанишь? Не узнаю тебя.
Nickolai S
Nickolai S
   295 / 785
сегодня в 16:56
Знатно высморкался в полосатую робу))
ozdo
ozdo ответил allemz
   309 / 785
сегодня в 16:55
Скатился Ювентус.. Команда Дель Пьеро, Трезеге и Буффона превращается в публичный дом для заднеприводных старперов.
Всех кого ты назвал, но уровень ниже Роналду... к тому же и в МС в его истории не было игрока уровня Роналду... По поводу заднеприводного это очень хейтерское мнение, которое тебя не очень красит.
ДАША Д
ДАША Д
   144 / 785
сегодня в 16:51
Роналду подмял под себя Ювентус
Kresi frok
Kresi frok
   461 / 785
сегодня в 16:50
Какой ужас, хотя Аллегри вряд-ли прогнётся под дельфина.
drug01
drug01
   96 / 785
сегодня в 16:45
... Может Неймара у говорят???
lawr19730
lawr19730 ответил Don Nerazzurri
   282 / 785
сегодня в 16:40
Ювентус это заднеприводный проект Аха.
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
       331 / 785
    сегодня в 16:38
    правильно правильно,радуйте конечно)))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       127 / 785
    сегодня в 16:33
    Да что вы говорите! Это будет сложно сделать туринскому клубу. Придется расстаться с тем же Дибалой)
    Footbolista
    Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
       12 / 785
    сегодня в 16:33
    Ты мне не тычь)...
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
       3 / 785
    сегодня в 16:32
    Сам удалишь сообщение?....
    Беги стучи, нечего на родственников переходить!
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       218 / 785
    сегодня в 16:32
    Ювентус это заднеприводный проект Аха.
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