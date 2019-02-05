«Ювентус» купит трех игроков, чтобы порадовать Роналду

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Источник из Италии сообщает, что «Ювентус» планирует совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему Криштиану Роналду.

Португалец хочет видеть в туринском клубе Иско и Марсело, с которыми играл в «Реале». Также состав «старой синьоры» может пополнить полузащитник «сливочных» Хамес Родригес, выступающий в «Баварии» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что колумбиец намерен покинуть немецкий клуб.