«Ювентус» купит трех игроков, чтобы порадовать Роналду

Источник из Италии сообщает, что «Ювентус» планирует совершить три трансфера, чтобы угодить нападающему Криштиану Роналду.
Португалец хочет видеть в туринском клубе Иско и Марсело, с которыми играл в «Реале». Также состав «старой синьоры» может пополнить полузащитник «сливочных» Хамес Родригес, выступающий в «Баварии» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что колумбиец намерен покинуть немецкий клуб.
Хамес проваливается Баварии, капризный Иско уже всех достал в Мадриде, ну а Марсело, возможно, хочет сменить обстановку. А Реалу крупные продажи помогут обновить состав. Появятся деньги на Мбаппе и по сути бесплатный Сандро. Не так уж неправдоподобно.
Хамес проваливается Баварии, капризный Иско уже всех достал в Мадриде, ну а Марсело, возможно, хочет сменить обстановку. А Реалу крупные продажи помогут обновить состав. Появятся деньги на Мбаппе и по сути бесплатный Сандро. Не так уж неправдоподобно.
Вроде в Баварии он и не играет, а на скамейке сидит..
Да и Иско тоже, но они с Хамесом на одной позиции играют по сути.
Хамес на чм в 2014 блеснул и в Реале скис совсем..
Вроде в Баварии он и не играет, а на скамейке сидит..
Да и Иско тоже, но они с Хамесом на одной позиции играют по сути.
Хамес на чм в 2014 блеснул и в Реале скис совсем..
Ты за Реал болеешь или персофанишь? Не узнаю тебя.
Ты за Реал болеешь или персофанишь? Не узнаю тебя.