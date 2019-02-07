«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» на Уэмбли

сегодня, 16:39

Открытие новой арены «Тоттенхэма» переносится.



Стадион будет готов принимать матчи после того, как получит необходимый сертификат безопасности. Процесс находится в завершающей стадии, но завершить переезд на новую арену к дерби против «Арсенала» не получится. Поединок состоится на «Уэмбли».