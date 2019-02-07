«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» на Уэмбли

Открытие новой арены «Тоттенхэма» переносится.
Стадион будет готов принимать матчи после того, как получит необходимый сертификат безопасности. Процесс находится в завершающей стадии, но завершить переезд на новую арену к дерби против «Арсенала» не получится. Поединок состоится на «Уэмбли».
Национальные Править
Первый дивизион / Премьер-лига[35]
Чемпион (13): 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04
Вице-чемпион (9): 1925/26, 1931/32, 1972/73, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2015/16
Второй дивизион[35]
Вице-чемпион: 1903/04
Кубок Англии
Обладатель (13, рекорд): 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1927, 1932, 1952, 1972, 1978, 1980, 2001
Кубок Футбольной лиги
Обладатель (2): 1987, 1993
Финалист (6): 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018
Суперкубок Англии
Обладатель (15): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991¹, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005
Трофей столетия Футбольной лиги
Победитель: 1988
¹ Разделённый титул
Международные Править
Лига чемпионов УЕФА
Финалист: 2006
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1994
Финалист (2): 1980, 1995
Кубок ярмарок
Обладатель: 1969/70
Кубок УЕФА
Финалист: 2000
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1994
Национальные Править
Первый дивизион / Премьер-лига[35]
Чемпион (13): 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04
Вице-чемпион (9): 1925/26, 1931/32, 1972/73, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2015/16
Второй дивизион[35]
Вице-чемпион: 1903/04
Кубок Англии
Обладатель (13, рекорд): 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1927, 1932, 1952, 1972, 1978, 1980, 2001
Кубок Футбольной лиги
Обладатель (2): 1987, 1993
Финалист (6): 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018
Суперкубок Англии
Обладатель (15): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991¹, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005
Трофей столетия Футбольной лиги
Победитель: 1988
¹ Разделённый титул
Международные Править
Лига чемпионов УЕФА
Финалист: 2006
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1994
Финалист (2): 1980, 1995
Кубок ярмарок
Обладатель: 1969/70
Кубок УЕФА
Финалист: 2000
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1994
А на УЭМБЛИ всё понятно..... меньше 3-ёх вам не положим. Будете молиться на трубадура в последние минуты что бы дул в дудку побыстрее и матч закончился как можно раньше.
А на УЭМБЛИ всё понятно..... меньше 3-ёх вам не положим. Будете молиться на трубадура в последние минуты что бы дул в дудку побыстрее и матч закончился как можно раньше.
К Кристал Пэлас или к Брайтону откроют и сыграют.
К Кристал Пэлас или к Брайтону откроют и сыграют.