«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» на Уэмбли

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 3.9 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 88’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 45’ Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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«Тоттенхэм» сыграет с «Арсеналом» на Уэмбли

сегодня, 16:39
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал02.03.2019 в 15:30 Не начался

Открытие новой арены «Тоттенхэма» переносится. 

Стадион будет готов принимать матчи после того, как получит необходимый сертификат безопасности. Процесс находится в завершающей стадии, но завершить переезд на новую арену к дерби против «Арсенала» не получится. Поединок состоится на «Уэмбли».

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Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответил sparxx2
   242 / 760
сегодня в 17:45
Это вам одна победа над нами так голову вскружила, что берега попутали ? Последние 9 сезонов (с того матча на EMPTYRATES когда после первого тайма вы вели 2:0, а в итоге мы вас чпокнули 2:3) вы на каждую ничью с нами радуетесь как на победу в Лиге Чемпионов. Понимаешь да....у кого кишка тонка ?!?!? А на УЭМБЛИ всё понятно..... меньше 3-ёх вам не положим. Будете молиться на трубадура в последние минуты что бы дул в дудку побыстрее и матч закончился как можно раньше.
Достижения Арсенала!
Национальные Править
Первый дивизион / Премьер-лига[35]
Чемпион (13): 1930/31, 1932/33, 1933/34, 1934/35, 1937/38, 1947/48, 1952/53, 1970/71, 1988/89, 1990/91, 1997/98, 2001/02, 2003/04
Вице-чемпион (9): 1925/26, 1931/32, 1972/73, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2015/16
Второй дивизион[35]
Вице-чемпион: 1903/04
Кубок Англии
Обладатель (13, рекорд): 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1927, 1932, 1952, 1972, 1978, 1980, 2001
Кубок Футбольной лиги
Обладатель (2): 1987, 1993
Финалист (6): 1968, 1969, 1988, 2007, 2011, 2018
Суперкубок Англии
Обладатель (15): 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991¹, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017
Финалист (7): 1935, 1936, 1979, 1989, 1993, 2003, 2005
Трофей столетия Футбольной лиги
Победитель: 1988
¹ Разделённый титул

Международные Править
Лига чемпионов УЕФА
Финалист: 2006
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1994
Финалист (2): 1980, 1995
Кубок ярмарок
Обладатель: 1969/70
Кубок УЕФА
Финалист: 2000
Суперкубок УЕФА
Финалист: 1994
alexov222
alexov222 ответил sparxx2
   35 / 760
сегодня в 17:43
Это вам одна победа над нами так голову вскружила, что берега попутали ? Последние 9 сезонов (с того матча на EMPTYRATES когда после первого тайма вы вели 2:0, а в итоге мы вас чпокнули 2:3) вы на каждую ничью с нами радуетесь как на победу в Лиге Чемпионов. Понимаешь да....у кого кишка тонка ?!?!? А на УЭМБЛИ всё понятно..... меньше 3-ёх вам не положим. Будете молиться на трубадура в последние минуты что бы дул в дудку побыстрее и матч закончился как можно раньше.
не обращай внимание,он просто думает,что чел с его аватарки все еще бегает за них. а на самом деле там уже денис суарез,который смотрелся на поле ,как рыба выброшенная на берег)
alexov222
alexov222
   35 / 760
сегодня в 17:41
мне как-то попалась заметка,в которой говорили,что полиция категорически против открытия стадиона матчем с вулвичами.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   236 / 760
сегодня в 17:31
На старой помойке Арсенал вынесит курятник вверх ногами.
sparxx2
sparxx2 ответил Нелетучий голландец
   126 / 760
сегодня в 17:30
У вас кишка тонка!
Это вам одна победа над нами так голову вскружила, что берега попутали ? Последние 9 сезонов (с того матча на EMPTYRATES когда после первого тайма вы вели 2:0, а в итоге мы вас чпокнули 2:3) вы на каждую ничью с нами радуетесь как на победу в Лиге Чемпионов. Понимаешь да....у кого кишка тонка ?!?!?
А на УЭМБЛИ всё понятно..... меньше 3-ёх вам не положим. Будете молиться на трубадура в последние минуты что бы дул в дудку побыстрее и матч закончился как можно раньше.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответил cannongun
   242 / 760
сегодня в 17:17
без разницы где Вулвичу бой дать и отомстить
У вас кишка тонка!
STVA 1
STVA 1
   91 / 760
сегодня в 17:13
Лишний матч на Уэмбли тоже не плохо.
Bayern Best
Bayern Best
   122 / 760
сегодня в 17:09
Долго строят.
cannongun
cannongun
   97 / 760
сегодня в 17:09
без разницы где Вулвичу бой дать и отомстить
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец ответил ст_прапорщик
   242 / 760
сегодня в 17:07
Наш долгострой вводится в эксплуатацию в лучших советских традициях))
Может вашего нового стадиона и вовсе не существует?
mphuZ
mphuZ
   553 / 760
сегодня в 16:50
Понятно, что не хотелось бы в день открытия проиграть принципиальному сопернику.

К Кристал Пэлас или к Брайтону откроют и сыграют.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   26 / 760
сегодня в 16:48
Наш долгострой вводится в эксплуатацию в лучших советских традициях))
КЭТиК
КЭТиК
   112 / 760
сегодня в 16:40
Всё к лучшему. Уэмбли еще чуток посуществует.
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