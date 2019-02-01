Стало известно время начала матча «Ростов» - «Краснодар» в Кубке России

сегодня, 14:17

РФС назначил время начала ответного матча 1/4 финала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром».

Встреча состоится 24 февраля на стадионе «Ростов Арена». Начало поединка в 19:00 по московскому времени. Остальные пары сыграют 6 марта.