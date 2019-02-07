ЦСКА сыграет с «Ваттенсом»

сегодня, 11:17

Определился еще один соперник ЦСКА на сборе. Им стал австрийский «Ваттенс».

Поединок состоится 15 февраля. «Ваттенс» занимает первое место в турнирной таблице второй австрийской Бундеслиги. Недавно москвичи разгромили норвежский «Одд».