ЦСКА сыграет с «Ваттенсом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 4.8 3.8 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 52’ Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.83 3.75 3.9
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.2 3.3 3
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
ГлавнаяНовости

ЦСКА сыграет с «Ваттенсом»

сегодня, 11:17

Определился еще один соперник ЦСКА на сборе. Им стал австрийский «Ваттенс».

Поединок состоится 15 февраля. «Ваттенс» занимает первое место в турнирной таблице второй австрийской Бундеслиги. Недавно москвичи разгромили норвежский «Одд».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Рубин» сыграет с «Динамо» и «Оренбургом»
Сегодня, 12:55 Комментарии0
Футбольный календарь 2019
04 февраляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии7
Матч «Сент-Этьен» - «Страсбур» перенесли из-за снегопада
02 февраля Комментарии3
Стало известно время начала матча «Ростов» - «Краснодар» в Кубке России
01 февраля Комментарии4
«Зенит» может провести товарищеский матч с испанским «Эльче»
29 января Комментарии1
КАН перенесен на неделю из-за Рамадана
28 января Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил ЦСКА Москва навсегда
сегодня в 13:07
Назар, привет!
Даров, даров )
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил Port-Petrovsk007
   2 / 764
сегодня в 13:06
Назар, привет!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил ЦСКА Москва навсегда
сегодня в 12:58
Рылы набежали, быстро отошли от Актобе :)
Здорово, Паша ! Корешок ваш не выдержал
и рванул в канцелярию ) И теперь счастлив )
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответил mangoх12
сегодня в 12:57
все это кто , мифы мясного проекта ? а вот как Бобик при Ротенберге судеек закачивал и больше половины голов с оффсайдов зашло это все помнят
Манго, дарова !

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.


NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья

Вишь, как твой друган работает )
mangoх12
mangoх12 ответил 161регион
   7 / 764
сегодня в 12:50
Не стони....труба-пони номер один в покупке судеек и все об этом знают)))
все это кто , мифы мясного проекта ? а вот как Бобик при Ротенберге судеек закачивал и больше половины голов с оффсайдов зашло это все помнят
mangoх12
mangoх12 ответил 161регион
   7 / 764
сегодня в 12:48
Ростов в отличии от вас судей не покупает....так что теште себя второй австрийской лигой,ибо в РПЛ вам не оставят шанса
Вот ты то куда лезешь , есть в Ростове нормальные болелы не в пример тебе , ты случайно не абсент ?
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 764
сегодня в 12:38
Рылы набежали, быстро отошли от Актобе :)
Jum13
Jum13 ответил 161регион
   12 / 764
сегодня в 12:32
Кричи громче - вас с седьмого места не слышно )))
Т34
Т34 ответил time out
   9 / 764
сегодня в 12:30
Они все валят на Леньку киевского, а Женька харьковский у них икона "честност и порядочности". Ну каков поп, таков и приход.
Вот это точно!
time out
time out ответил 161регион
   31 / 764
сегодня в 12:29
Не стони....труба-пони номер один в покупке судеек и все об этом знают)))
Они все валят на Леньку киевского, а Женька харьковский у них икона "честност и порядочности". Ну каков поп, таков и приход.
Jum13
Jum13 ответил 161регион
   12 / 764
сегодня в 12:27
Не стони....труба-пони номер один в покупке судеек и все об этом знают)))
Стонут бабцы. С Бердыем они стали ещё и продажными )))
Footbolista
Footbolista ответил Don trambon
   23 / 764
сегодня в 12:24
подумать? это очень редкое действие от спартачей:D
Существует такое понятие, как чрезмерное потребление мыслей....иными словами, «горе от ума», когда человек много думает, но мало делает...
161регион
161регион ответил Jum13
   57 / 764
сегодня в 12:24
Не стони....труба-пони номер один в покупке судеек и все об этом знают)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 764
сегодня в 12:23
Последние результаты Рапида в австрийской Бундеслиге.

Вольфсберг 3:1 Рапид
Рапид 0:1 ЛАСК
Иннсбрук 0:1 Рапид
Рапид 0:0 Штурм
Аустрия 6:1 Рапид

1 победа в 5 матчах
Сейчас Рапид на 8 месте. В чемпионате Австрии топ6 будет бороться за еврокубки, а 7-12 место - за выживание. До 6 места 6 очков.
Но благодаря ЛЕ удалось скрасить это провальное выступление. Какой позор!
Jum13
Jum13 ответил 161регион
   12 / 764
сегодня в 12:20
Ростов в отличии от вас судей не покупает....так что теште себя второй австрийской лигой,ибо в РПЛ вам не оставят шанса
А ЦСКА покупает? Ты такой смешной. Когда бабцы с Бердыем продавали матч Мордовии ты что-то особенно не переживал - знал, что судьи не дадут ЦСКА выиграть. А оно вон как вышло )))
Don trambon
Don trambon ответил 161регион
   51 / 764
сегодня в 12:16
Ростов в отличии от вас судей не покупает....так что теште себя второй австрийской лигой,ибо в РПЛ вам не оставят шанса
Бугага за них лёнька киевский покупает, а они(*мужички*) за это им поблажки разные делают.
ДСА
ДСА
   86 / 764
сегодня в 12:16
Ищут соперников по зубам. Никого серьезного.
Don trambon
Don trambon ответил Footbolista
   51 / 764
сегодня в 12:15
А коням всегда все смешно...даже не знаю, что и подумать...
подумать?

это очень редкое действие от спартачей:D
161регион
161регион ответил Jum13
   57 / 764
сегодня в 12:14
Ростов в отличии от вас судей не покупает....так что теште себя второй австрийской лигой,ибо в РПЛ вам не оставят шанса
Footbolista
Footbolista ответил Don trambon
   23 / 764
сегодня в 12:12
А коням всегда все смешно...даже не знаю, что и подумать...
Don trambon
Don trambon ответил Footbolista
   51 / 764
сегодня в 12:11
Ну значит и ваттенсу 0:3 влетите...
слово влетите от спартача звучит очень смешно)
VIPded
VIPded
   81 / 764
сегодня в 12:09
Судя по сопернику и вчерашнему матчу, решили молодежь на кошечках потренировать...)))
Удачи ЦСКА!!!
Footbolista
Footbolista ответил Don trambon
   23 / 764
сегодня в 12:06
Ну значит и ваттенсу 0:3 влетите...
Don trambon
Don trambon
   51 / 764
сегодня в 12:03
Соперник конечно не силён, прямо как спартак, но ничего, для наигрывания состава сойдёт.
Jum13
Jum13 ответил Footbolista
   12 / 764
сегодня в 11:53
"великому" клубу нужны победы...
Ну да - после двух-то ничьих
Jum13
Jum13 ответил 161регион
   12 / 764
сегодня в 11:53
Ключевое слово: 2-я австрийская лига....больше комментировать нечего....они бы еще со вторым бобруйским утрезвителем сыграли....уха ха ха
Хотели - но там уже Ростов
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   45 / 764
сегодня в 11:50
Удачи ЦСКА.
Footbolista
Footbolista ответил 161регион
   23 / 764
сегодня в 11:40
"великому" клубу нужны победы...
161регион
161регион
   57 / 764
сегодня в 11:39
Ключевое слово: 2-я австрийская лига....больше комментировать нечего....они бы еще со вторым бобруйским утрезвителем сыграли....уха ха ха
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 764
сегодня в 11:36
В следующем сезоне Ваттенс будет обыгрывать Рапид, который неплохо погонял пищевика!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100