ЦСКА сыграет с «Ваттенсом»

Определился еще один соперник ЦСКА на сборе. Им стал австрийский «Ваттенс».
Поединок состоится 15 февраля. «Ваттенс» занимает первое место в турнирной таблице второй австрийской Бундеслиги. Недавно москвичи разгромили норвежский «Одд».
|Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Бетис
|-:-
|Валенсия
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|22:30
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Эмполи
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Генгам
|-:-
|Лион
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|11:50
|52’
|Ньюкасл Джетс
|1:0
|Веллингтон Ф
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Тристан Суарес
|-:-
|Депортиво Риестра
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|01:30
|Матч завершен
|Витория
|4:0
|Жекие
|-
|-
|-
|02:30
|Матч завершен
|Жакупенсе
|1:2
|Витория Кон
|-
|-
|-
|03:15
|Матч завершен
|Алагоиньяс
|1:1
|Баия
|-
|-
|-
|Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|17:45
|Матч перенесен
|Аль-Харитият
|-:-
|Аль-Ахли
|-
|-
|-
|20:00
|Матч перенесен
|Катар СК
|-:-
|Аль-Шахания
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Перес Селедон
|2:1
|Гуадалупе
|-
|-
|-
|00:05
|Матч завершен
|Лимон
|1:0
|Сан Карлос
|-
|-
|-
|05:00
|Матч завершен
|Депортиво Саприсса
|1:0
|Сантос
|-
|-
|-
|05:00
|Матч завершен
|Эредиано
|2:1
|Картагинес
|-
|-
|-
|05:05
|Матч завершен
|Гресия
|1:0
|Алаюэленсе
|-
|-
|-
|Копа Судамерикана 2019, 1 раунд
|1
|X
|2
|02:30
|Матч завершен
|Ботафого
|1:0
|Дефенса
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Орландо Сити
|1:0
|Луисвилль Сити
|-
|-
|-
|02:00
|сегодня
|Сеница
|-:-
|Жетысу
|-
|-
|-
|сегодня
|Младост Луч
|-:-
|Кайсар
|-
|-
|-
|Матч отменен
|Витесс
|-:-
|Фредерика
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Санкт-Пёльтен
|-:-
|Олимпия Л
|14:00
|сегодня
|ЦСКА
|-:-
|Согндаль
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Енисей
|-:-
|Сочи
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Динамо М
|-:-
|Сёнан Беллмаре
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ахмат
|-:-
|Вольфсберг
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Септември Соф
|-:-
|Иртыш
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Партизан
|-:-
|Младост Добой Какань
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Олимпик Дн
|-:-
|Шериф
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Портленд Тимберс
|-:-
|Эредиано
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сириус
|-:-
|Чоннам Дрэгонз
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Викинг
|-:-
|Нест-Сотра
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Хенерал Диас
|1:3
|Серро Портеньо
|-
|-
|-
|02:45
|Матч завершен
|Спортиво Сан-Лоренцо
|1:3
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала
|1
|X
|2
|18:00
|сегодня
|Порту
|-:-
|Брага
|-
|-
|-
Определился еще один соперник ЦСКА на сборе. Им стал австрийский «Ваттенс».
Поединок состоится 15 февраля. «Ваттенс» занимает первое место в турнирной таблице второй австрийской Бундеслиги. Недавно москвичи разгромили норвежский «Одд».
и рванул в канцелярию ) И теперь счастлив )
и рванул в канцелярию ) И теперь счастлив )
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Вишь, как твой друган работает )
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Звезда по имени Солнце
Сегодня 11:54
Мало того, что этот пользователь в открытую оскорбляет других пользователей биомусором (никчёмными людьми) и ставит им им диагноз психологического расстройства. Причём как здесь так и в других темах.
И Вы его даже не наказываете за это, так он уже начал сотрудников соккере откровенно оскорблять. Неужели и тут никакой реакции не будет? Хотя обычно за это 7 дней бана дают.
NAZAR 007 [Best ]
Сегодня 10:57
Слухачи фиговы, запарили вы уже эти слухи пускать, по факту пишите,
чтобы потом опровержения не клепать. Понсе сейчас в Анжи и готовится
ко второй части сезона с командой ! ...А слухи пускает сплетник грязного белья
Вишь, как твой друган работает )
Вольфсберг 3:1 Рапид
Рапид 0:1 ЛАСК
Иннсбрук 0:1 Рапид
Рапид 0:0 Штурм
Аустрия 6:1 Рапид
1 победа в 5 матчах
Сейчас Рапид на 8 месте. В чемпионате Австрии топ6 будет бороться за еврокубки, а 7-12 место - за выживание. До 6 места 6 очков.
Но благодаря ЛЕ удалось скрасить это провальное выступление. Какой позор!
Вольфсберг 3:1 Рапид
Рапид 0:1 ЛАСК
Иннсбрук 0:1 Рапид
Рапид 0:0 Штурм
Аустрия 6:1 Рапид
1 победа в 5 матчах
Сейчас Рапид на 8 месте. В чемпионате Австрии топ6 будет бороться за еврокубки, а 7-12 место - за выживание. До 6 места 6 очков.
Но благодаря ЛЕ удалось скрасить это провальное выступление. Какой позор!
это очень редкое действие от спартачей:D
это очень редкое действие от спартачей:D
Удачи ЦСКА!!!
Удачи ЦСКА!!!