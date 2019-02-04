Футбольный календарь 2019

Распечатайте и прибейте к стене, сохраните в закладках, выучите наизусть. «Соккер.ру» составил календарь главных футбольных событий 2019 года, который пригодится всем.
Январь
Уже закончился и назад его не вернуть. В январе состоялся Кубок Азии (кроме финала, который прошел 1-го февраля), победителем неожиданно стал Катар, переигравший по ходу плей-офф и хозяев турнира, сборную ОАЭ, и обоих главных фаворитов – Южную Корею и Японию. Тем временем, в самом Катаре состоялся товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер» с участием ведущих клубов РПЛ. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Но это было вчера, а нас интересует, что будет завтра!
Февраль
12/13 и 19/20 февраля. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Не пропустите! Вот более подробное расписание.
12 февраля. МЮ – ПСЖ, «Рома» - «Порту».
13 февраля. «Тоттенхэм» - «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс» - «Реал».
19 февраля. «Лион» - «Барселона», «Ливерпуль» - «Бавария».
20 февраля. «Шальке» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ювентус».
12 и 14 февраля. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Важно! Игра «Фенербахче» - «Зенит» состоится во вторник, 12 февраля, в 20:55 по московскому времени. «Краснодар» и «Байер» сыграют в столице Кубани 14 февраля тоже в 20:55.
20 и 21 февраля. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Матчи «Зенит» - «Фенербахче» (20:55) и «Байер» - «Краснодар» (23:00) состоятся 21 февраля.
22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, с участием «Зенита» и «Краснодара».
24 февраля. «Ростов» - «Краснодар».
Март
1-3 марта. 18-й тур РПЛ, возобновление футбольного сезона в России.
5/6 и 12/13марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов:
5 марта (ЛЧ). «Боруссия» (Дортмунд) – «Тоттенхэм», «Реал» - «Аякс».
6 марта (ЛЧ). ПСЖ – МЮ, «Порту» - «Рома».
6 и 7 марта. Ответные матчи 1/4 финала Кубка России:
6 марта. «Рубин» - «Локомотив», «Арсенал» - «Оренбург».
7 марта. «Урал» - «Спартак».
7 марта. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
12 марта (ЛЧ). «Манчестер Сити» - «Шальке», «Ювентус» - «Атлетико».
13 марта (ЛЧ). «Барселона» - «Лион», «Бавария» - «Ливерпуль».
14 марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.
15 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.
21-23 марта. Старт отбора Евро-2020. Первый тур. Матч Бельгия – Россия состоится 21 марта.
24-26 марта. Второй тур отбора Евро-2020. Матч Казахстан – Россия состоится 24 марта.
Апрель
3 апреля. Первые полуфинальные матчи Кубка России.
9/10 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
11 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.
16/17 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
18 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.
30 апреля/1 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.
Май
2 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы.
7/8 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.
9 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.
15 мая. Ответные полуфинальные матчи Кубка России.
22 мая. Финал Кубка России.
26 мая. Последний тур футбольного сезона 2018/2019 в РПЛ.
29 мая. Финал Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку.
Июнь
1 июня. Финал Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
5 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 1.
6 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 2.
7-8 июня. Третий тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня.
9 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Матч за третье место и финал.
10-11 июня. Четвертый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Кипр состоится 11 июня.
11 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/2020.
14 июня – 7 июля. 46-й розыгрыш Копа Америка. Турнир примет Бразилия.
18 июня. Жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов и второго отборочного раунда (путь чемпионов) Лиги Европы.
19 июня. Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы (основной путь).
21 июня – 19 июля. 32-й розыгрыш Кубка Африканских Наций, турнир пройдет в Египте.
25 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, 1/2 финала.
28 июня. Предварительный раунд Лиги Европы, первые матчи.
28 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, финал.
Июль
4 июля. Предварительный раунд Лиги Европы, ответные матчи.
6 июля. Матч за Суперкубок России.
7 июля. Финал Копа Америка 2019.
9/10 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.
11 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.
14 июля. Первый тур сезона 2019/2020 в РПЛ.
16/17 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.
18 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.
19 июля. Финальный матч КАФ-2019.
22 июля. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.
23/24 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.
25 июля. Второй отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.
30/31 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.
Август
1 августа. Второй отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.
5 августа. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.
6/7 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.
8 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.
13 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.
15 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.
20/21 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи.
22 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, первые матчи.
27/28 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, ответные матчи.
29 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, ответные матчи.
29 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
30 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.
Сентябрь
6-7 сентября. Пятый тур отбора Евро-2020. Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.
8-10 сентября. Шестой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября.
17/18 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 1.
19 сентября. Групповой этап Лиги Европы, тур 1.
Октябрь
1/2 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 2.
3 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 2.
10-12 октября. Седьмой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Шотландия состоится 10 сентября.
13-15 октября. Восьмой тур отбора Евро-2020. Матч Кипр – Россия состоится 13 октября.
22/23 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 3.
24 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 3.
Ноябрь
5/6 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 4.
7 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 4.
14-16 ноября. Девятый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Бельгия состоится 16 ноября.
17-19 ноября. Десятый тур отбора Евро-2020. Матч Сан-Марино – Россия состоится 19 ноября.
22 ноября. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 (пройдут в марте 2020 года).
26/27 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 5.
28 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 5.
30 ноября. Жеребьевка финальной стадии Евро-2020.
Декабрь
10/11 декабря. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 6.
12 декабря. Групповой этап Лиги Европы, тур 6.
16 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.