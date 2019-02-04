Футбольный календарь 2019

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Распечатайте и прибейте к стене, сохраните в закладках, выучите наизусть. «Соккер.ру» составил календарь главных футбольных событий 2019 года, который пригодится всем.

Январь

Уже закончился и назад его не вернуть. В январе состоялся Кубок Азии (кроме финала, который прошел 1-го февраля), победителем неожиданно стал Катар, переигравший по ходу плей-офф и хозяев турнира, сборную ОАЭ , и обоих главных фаворитов – Южную Корею и Японию. Тем временем, в самом Катаре состоялся товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер» с участием ведущих клубов РПЛ . Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Но это было вчера, а нас интересует, что будет завтра!

Февраль

12/13 и 19/20 февраля. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Не пропустите! Вот более подробное расписание.

12 февраля. МЮ – ПСЖ , «Рома» - «Порту».

13 февраля. «Тоттенхэм» - «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс» - «Реал».

19 февраля. «Лион» - «Барселона», «Ливерпуль» - «Бавария».

20 февраля. «Шальке» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ювентус».

12 и 14 февраля. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Важно! Игра «Фенербахче» - «Зенит» состоится во вторник, 12 февраля, в 20:55 по московскому времени. «Краснодар» и «Байер» сыграют в столице Кубани 14 февраля тоже в 20:55.

20 и 21 февраля. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Матчи «Зенит» - «Фенербахче» (20:55) и «Байер» - «Краснодар» (23:00) состоятся 21 февраля.

22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, с участием «Зенита» и «Краснодара».

24 февраля. «Ростов» - «Краснодар».

Март

1-3 марта. 18-й тур РПЛ , возобновление футбольного сезона в России.

5/6 и 12/13марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов:

5 марта ( ЛЧ ). «Боруссия» (Дортмунд) – «Тоттенхэм», «Реал» - «Аякс».

6 марта ( ЛЧ ). ПСЖ – МЮ , «Порту» - «Рома».

6 и 7 марта. Ответные матчи 1/4 финала Кубка России:

6 марта. «Рубин» - «Локомотив», «Арсенал» - «Оренбург».

7 марта. «Урал» - «Спартак».

7 марта. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

12 марта ( ЛЧ ). «Манчестер Сити» - «Шальке», «Ювентус» - «Атлетико».

13 марта ( ЛЧ ). «Барселона» - «Лион», «Бавария» - «Ливерпуль».

14 марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

15 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

21-23 марта. Старт отбора Евро-2020. Первый тур. Матч Бельгия – Россия состоится 21 марта.

24-26 марта. Второй тур отбора Евро-2020. Матч Казахстан – Россия состоится 24 марта.

Апрель

3 апреля. Первые полуфинальные матчи Кубка России.

9/10 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

11 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

16/17 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

18 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

30 апреля/1 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

Май

2 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы.

7/8 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

9 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.

15 мая. Ответные полуфинальные матчи Кубка России.

22 мая. Финал Кубка России.

26 мая. Последний тур футбольного сезона 2018/2019 в РПЛ .

29 мая. Финал Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Июнь

1 июня. Финал Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

5 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 1.

6 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 2.

7-8 июня. Третий тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня.

9 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Матч за третье место и финал.

10-11 июня. Четвертый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Кипр состоится 11 июня.

11 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/2020.

14 июня – 7 июля. 46-й розыгрыш Копа Америка. Турнир примет Бразилия.

18 июня. Жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов и второго отборочного раунда (путь чемпионов) Лиги Европы.

19 июня. Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы (основной путь).

21 июня – 19 июля. 32-й розыгрыш Кубка Африканских Наций, турнир пройдет в Египте.

25 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, 1/2 финала.

28 июня. Предварительный раунд Лиги Европы, первые матчи.

28 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, финал.

Июль

4 июля. Предварительный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

6 июля. Матч за Суперкубок России.

7 июля. Финал Копа Америка 2019.

9/10 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

11 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

14 июля. Первый тур сезона 2019/2020 в РПЛ .

16/17 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

18 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

19 июля. Финальный матч КАФ-2019.

22 июля. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

23/24 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

25 июля. Второй отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

30/31 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

Август

1 августа. Второй отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

5 августа. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

6/7 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

8 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

13 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

15 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

20/21 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи.

22 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, первые матчи.

27/28 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, ответные матчи.

29 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, ответные матчи.

29 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

30 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Сентябрь

6-7 сентября. Пятый тур отбора Евро-2020. Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.

8-10 сентября. Шестой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября.

17/18 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 1.

19 сентября. Групповой этап Лиги Европы, тур 1.

Октябрь

1/2 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 2.

3 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 2.

10-12 октября. Седьмой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Шотландия состоится 10 сентября.

13-15 октября. Восьмой тур отбора Евро-2020. Матч Кипр – Россия состоится 13 октября.

22/23 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 3.

24 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 3.

Ноябрь

5/6 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 4.

7 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 4.

14-16 ноября. Девятый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Бельгия состоится 16 ноября.

17-19 ноября. Десятый тур отбора Евро-2020. Матч Сан-Марино – Россия состоится 19 ноября.

22 ноября. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 (пройдут в марте 2020 года).

26/27 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 5.

28 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 5.

30 ноября. Жеребьевка финальной стадии Евро-2020.

Декабрь

10/11 декабря. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 6.

12 декабря. Групповой этап Лиги Европы, тур 6.

16 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.