Футбольный календарь 2019

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Футбольный календарь 2019

сегодня, 18:30

Распечатайте и прибейте к стене, сохраните в закладках, выучите наизусть. «Соккер.ру» составил календарь главных футбольных событий 2019 года, который пригодится всем.

Январь

Уже закончился и назад его не вернуть. В январе состоялся Кубок Азии (кроме финала, который прошел 1-го февраля), победителем неожиданно стал Катар, переигравший по ходу плей-офф и хозяев турнира, сборную ОАЭ, и обоих главных фаворитов – Южную Корею и Японию. Тем временем, в самом Катаре состоялся товарищеский турнир Кубок «Матч Премьер» с участием ведущих клубов РПЛ. Победителем стал «Спартак», опередивший «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Но это было вчера, а нас интересует, что будет завтра!

Февраль

12/13 и 19/20 февраля. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Не пропустите! Вот более подробное расписание.

12 февраля. МЮПСЖ, «Рома» - «Порту».

13 февраля. «Тоттенхэм» - «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс» - «Реал».

19 февраля. «Лион» - «Барселона», «Ливерпуль» - «Бавария».

20 февраля. «Шальке» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Ювентус».

12 и 14 февраля. Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Важно! Игра «Фенербахче» - «Зенит» состоится во вторник, 12 февраля, в 20:55 по московскому времени. «Краснодар» и «Байер» сыграют в столице Кубани 14 февраля тоже в 20:55.

20 и 21 февраля. Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Матчи «Зенит» - «Фенербахче» (20:55) и «Байер» - «Краснодар» (23:00) состоятся 21 февраля.

22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, с участием «Зенита» и «Краснодара».

24 февраля. «Ростов» - «Краснодар».

Март

1-3 марта. 18-й тур РПЛ, возобновление футбольного сезона в России.

5/6 и 12/13марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов:

5 марта (ЛЧ). «Боруссия» (Дортмунд) – «Тоттенхэм», «Реал» - «Аякс».

6 марта (ЛЧ). ПСЖМЮ, «Порту» - «Рома».

6 и 7 марта. Ответные матчи 1/4 финала Кубка России:

6 марта. «Рубин» - «Локомотив», «Арсенал» - «Оренбург».

7 марта. «Урал» - «Спартак».

7 марта. Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

12 марта (ЛЧ). «Манчестер Сити» - «Шальке», «Ювентус» - «Атлетико».

13 марта (ЛЧ). «Барселона» - «Лион», «Бавария» - «Ливерпуль».

14 марта. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы.

15 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

21-23 марта. Старт отбора Евро-2020. Первый тур. Матч Бельгия – Россия состоится 21 марта. 

24-26 марта. Второй тур отбора Евро-2020. Матч Казахстан – Россия состоится 24 марта.

Апрель

3 апреля. Первые полуфинальные матчи Кубка России.

9/10 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

11 апреля. Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы.

16/17 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

18 апреля. Ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

30 апреля/1 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

Май

2 мая. Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы.

7/8 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов.

9 мая. Ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы.

15 мая. Ответные полуфинальные матчи Кубка России.

22 мая. Финал Кубка России.

26 мая. Последний тур футбольного сезона 2018/2019 в РПЛ.

29 мая. Финал Лиги Европы на стадионе «Олимпийский» в Баку.

Июнь

1 июня. Финал Лиги чемпионов в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

5 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 1.

6 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Полуфинал 2.

7-8 июня. Третий тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Сан-Марино состоится 8 июня.

9 июня. Финальный турнир Лиги Наций. Матч за третье место и финал.

10-11 июня. Четвертый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Кипр состоится 11 июня.

11 июня. Жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/2020.

14 июня – 7 июля. 46-й розыгрыш Копа Америка. Турнир примет Бразилия.

18 июня. Жеребьевка первого и второго отборочных раундов Лиги чемпионов и второго отборочного раунда (путь чемпионов) Лиги Европы.

19 июня. Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы (основной путь).

21 июня – 19 июля. 32-й розыгрыш Кубка Африканских Наций, турнир пройдет в Египте.

25 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, 1/2 финала.

28 июня. Предварительный раунд Лиги Европы, первые матчи.

28 июня. Предварительный раунд Лиги чемпионов, финал.

Июль

4 июля. Предварительный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

6 июля. Матч за Суперкубок России.

7 июля. Финал Копа Америка 2019.

9/10 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

11 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

14 июля. Первый тур сезона 2019/2020 в РПЛ.

16/17 июля. Первый отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

18 июля. Первый отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

19 июля. Финальный матч КАФ-2019.

22 июля. Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы.

23/24 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

25 июля. Второй отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

30/31 июля. Второй отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

Август

1 августа. Второй отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

5 августа. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

6/7 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, первые матчи.

8 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, первые матчи.

13 августа. Третий отборочный раунд Лиги чемпионов, ответные матчи.

15 августа. Третий отборочный раунд Лиги Европы, ответные матчи.

20/21 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, первые матчи.

22 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, первые матчи.

27/28 августа. Раунд плей-офф Лиги чемпионов, ответные матчи.

29 августа. Раунд плей-офф Лиги Европы, ответные матчи.

29 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

30 августа. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

Сентябрь

6-7 сентября. Пятый тур отбора Евро-2020. Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября.

8-10 сентября. Шестой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Казахстан состоится 9 сентября.

17/18 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 1.

19 сентября. Групповой этап Лиги Европы, тур 1.

Октябрь

1/2 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 2.

3 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 2.

10-12 октября. Седьмой тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Шотландия состоится 10 сентября.

13-15 октября. Восьмой тур отбора Евро-2020. Матч Кипр – Россия состоится 13 октября.

22/23 октября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 3.

24 октября. Групповой этап Лиги Европы, тур 3.

Ноябрь

5/6 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 4.

7 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 4.

14-16 ноября. Девятый тур отбора Евро-2020. Матч Россия – Бельгия состоится 16 ноября.

17-19 ноября. Десятый тур отбора Евро-2020. Матч Сан-Марино – Россия состоится 19 ноября.

22 ноября. Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020 (пройдут в марте 2020 года).

26/27 ноября. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 5.

28 ноября. Групповой этап Лиги Европы, тур 5.

30 ноября. Жеребьевка финальной стадии Евро-2020.

Декабрь

10/11 декабря. Групповой этап Лиги чемпионов, тур 6.

12 декабря. Групповой этап Лиги Европы, тур 6.

16 декабря. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 803
сегодня в 19:42
Только что,хоккей,Авангард-СКА Жозе Мауриньо гость матча делал взбрасывание и упал мордой об лёд! Это надо было видеть!😂😂😂😂
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   312 / 803
сегодня в 19:33
22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы с участием «Фенербахче» и «Байера».
parallels
parallels
   4 / 803
сегодня в 19:27
ещё открытая дата ближе к лету, когда в тарасовке бомбанёт, как не бомбило в последние лет 10. в этот день объявят питер местом проведения финала лч (и вещевой ярмарки на открывашке). советую москвичам покинуть город в этот день.
Гуливер
Гуливер
   180 / 803
сегодня в 19:08
Маур в Балашихе
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 803
сегодня в 19:05
Сохранил,спс!
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