Прядкин: «Уверен, что „Анжи“ доиграет сезон»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовых проблемах «Анжи».

Учитывая сложность ситуации, Общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом. Мы подсчитали, сколько махачкалинцы должны заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями «Анжи», определили, какие еще есть варианты финансовой поддержки.