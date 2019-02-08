Прядкин: «Уверен, что „Анжи“ доиграет сезон»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о финансовых проблемах «Анжи».
Учитывая сложность ситуации, Общее собрание РПЛ решило поддержать «Анжи», выделив часть средств, предназначенных клубу от реализации коммерческих и телеправ за сезон авансом. Мы подсчитали, сколько махачкалинцы должны заработать по итогам сезона, провели консультации с регионом, с руководителями «Анжи», определили, какие еще есть варианты финансовой поддержки.
Уверен, что «Анжи» доиграет сезон. У нас уже был пример: футбольный клуб «Томь» заканчивал сезон со своими воспитанниками, распродав при этом ведущих игроков. Возможно, «Анжи» тоже будет доигрывать сезон аналогичным образом. Ранее ни одна команда в лиге не снималась из-за финансовых проблем во время сезона, и таких вариантов допускать нельзя и в будущем. При этом мы сделаем всё возможное, чтобы в Дагестане, где футбол не просто игра на уровне клуба РПЛ, но и социальный проект, команда доиграла сезон. А если она сможет найти выход из непростой финансовой ситуации, то, уверены, состав и игра позволят «Анжи» бороться не только за сохранение места в Премьер-лиге, но и за более высокие позиции.